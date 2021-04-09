12 человек умерло от COVID-19 в Алтайском крае за день, еще 88 не могут дышать

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 953 человека и 305 пациентов с вирусной пневмонией. В резерве 458 коек.
В отделениях реанимации находятся 217 человек, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших в регионе составляет 47 956 человек. Выздоровели всего 43 008 человек. Умерло 2 791 пациент.
Новые случаи
- Барнаул — 23,
- Бийск — 12,
- Рубцовск, Поспелихинский район — по 6 заболевших,
- Новоалтайск, Кулундинский район — по 5 заболевших,
- Яровое, Локтевский район — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Калманский район — по 3 заболевших,
- Кытмановский, Родинский, Табунский районы — по 2 заболевших,
- Волчихинский, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Романовский районы — по 1 заболевшему.