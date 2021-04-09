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Жизнь

12 человек умерло от COVID-19 в Алтайском крае за день, еще 88 не могут дышать

За сутки в Алтайском крае подтвердили 83 новых случая заболевания коронавирусом. 56 пациентов выздоровело, умерло 12 человек (все от COVID-19), сообщили 9 апреля в оперштабе.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 953 человека и 305 пациентов с вирусной пневмонией. В резерве 458 коек.

В отделениях реанимации находятся 217 человек, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших в регионе составляет 47 956 человек. Выздоровели всего 43 008 человек. Умерло 2 791 пациент.

Новые случаи

  • Барнаул — 23,
  • Бийск — 12,
  • Рубцовск, Поспелихинский район — по 6 заболевших,
  • Новоалтайск, Кулундинский район — по 5 заболевших,
  • Яровое, Локтевский район — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Калманский район — по 3 заболевших,
  • Кытмановский, Родинский, Табунский районы — по 2 заболевших,
  • Волчихинский, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Романовский районы — по 1 заболевшему.
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