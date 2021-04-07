12 человек умерло от коронавируса за 24 часа в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 242 человека, 95 из них подключены к ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 973 пациента и 308 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших ковидом в крае составляет 47 786 человек. Выздоровели всего 42 855 человек. Умерло 2 769 пациентов.
Для сравнения, по данным на 6 апреля, в Новосибирской области в отделениях реанимации находятся 62 человека, 15 на ИВЛ. За сутки в соседнем регионе от коронавируса скончалось шесть пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 25,
- Бийск — 12,
- Рубцовск — 7,
- Бийский, Павловский районы — по 5 заболевших,
- Благовещенский район — 4,
- Яровое, Калманский, Поспелихинский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Заринск, Славгород, Кулундинский, Родинский районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Каменский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Угловский районы — по 1 заболевшему.