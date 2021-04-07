12 человек умерло от коронавируса за 24 часа в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае коронавирус унес жизни еще 12 пациентов, сообщили 7 апреля в оперштабе. 90 новых случаев подтвердилось. Выздоровел 101 человек.

В тяжелом состоянии находятся 242 человека, 95 из них подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 973 пациента и 308 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших ковидом в крае составляет 47 786 человек. Выздоровели всего 42 855 человек. Умерло 2 769 пациентов.

Для сравнения, по данным на 6 апреля, в Новосибирской области в отделениях реанимации находятся 62 человека, 15 на ИВЛ. За сутки в соседнем регионе от коронавируса скончалось шесть пациентов.

Новые случаи