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Жизнь

12 человек умерло от коронавируса за 24 часа в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае коронавирус унес жизни еще 12 пациентов, сообщили 7 апреля в оперштабе. 90 новых случаев подтвердилось. Выздоровел 101 человек.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
Pixabay.com

В тяжелом состоянии находятся 242 человека, 95 из них подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 973 пациента и 308 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших ковидом в крае составляет 47 786 человек. Выздоровели всего 42 855 человек. Умерло 2 769 пациентов.

Для сравнения, по данным на 6 апреля, в Новосибирской области в отделениях реанимации находятся 62 человека, 15 на ИВЛ. За сутки в соседнем регионе от коронавируса скончалось шесть пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 25,
  • Бийск — 12,
  • Рубцовск — 7,
  • Бийский, Павловский районы — по 5 заболевших,
  • Благовещенский район — 4,
  • Яровое, Калманский, Поспелихинский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Заринск, Славгород, Кулундинский, Родинский районы — по 2 заболевших,
  • Алтайский, Каменский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Угловский районы — по 1 заболевшему.
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