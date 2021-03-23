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Жизнь

9 человек умерло от коронавируса за день в Алтайском крае

107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 125 пациентов, умерло 9 человек. Во всех случаях причиной смерти стал COVID-19, сообщили 23 марта в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 298 человек и 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 302 человека, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начла пандемии составляет 46 295 человек (3 183 ребенка). Выздоровели всего 41 356 человек. Умерло 2 604 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 39,
  • Рубцовск — 18,
  • Бийск, Завьяловский район — по 7 заболевших,
  • Поспелихинский район — 6,
  • Алейский район — 3,
  • Славгород, Калманский, Кулундинский, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Заринск, Камень-на-Оби, Заринский, Краснощёковский, Локтевский, Новичихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы — по одному заболевшему.
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