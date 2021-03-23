9 человек умерло от коронавируса за день в Алтайском крае

На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 298 человек и 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 302 человека, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших с начла пандемии составляет 46 295 человек (3 183 ребенка). Выздоровели всего 41 356 человек. Умерло 2 604 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 39,
- Рубцовск — 18,
- Бийск, Завьяловский район — по 7 заболевших,
- Поспелихинский район — 6,
- Алейский район — 3,
- Славгород, Калманский, Кулундинский, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Заринск, Камень-на-Оби, Заринский, Краснощёковский, Локтевский, Новичихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы — по одному заболевшему.