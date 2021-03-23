9 человек умерло от коронавируса за день в Алтайском крае

107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 125 пациентов, умерло 9 человек. Во всех случаях причиной смерти стал COVID-19, сообщили 23 марта в оперштабе.

На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 298 человек и 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 302 человека, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начла пандемии составляет 46 295 человек (3 183 ребенка). Выздоровели всего 41 356 человек. Умерло 2 604 пациента.

Новые случаи