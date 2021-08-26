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Жизнь

25 человек умерло в ковидных госпиталях Алтая за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 260 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 151 пациент, умерло 25 человек, сообщили 26 августа в оперштабе.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 654 пациента, из них 207 на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом лежат 2 599 человек и 356 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших COVID-19 в крае с начала пандемии достигло 69 165 человек. Выздоровели всего 52 639 пациентов, умерло уже 4 579 человека, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 85,
  • Бийск — 21,
  • Славгород — 16,
  • Рубцовск и Ребрихинский район — по 9 заболевших,
  • Заринск, Новоалтайск, Алейский район — по 7 заболевших,
  • Волчихинский, Змеиногорский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Зональный, Курьинский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Камень-на-Оби, Благовещенский, Залесовский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
  • Бийский, Егорьевский, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Первомайский, Родинский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Баевский, Бурлинский, Заринский, Косихинский, Романовский, Табунский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
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