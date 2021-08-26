25 человек умерло в ковидных госпиталях Алтая за сутки

В тяжелом состоянии находятся 654 пациента, из них 207 на ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусом лежат 2 599 человек и 356 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших COVID-19 в крае с начала пандемии достигло 69 165 человек. Выздоровели всего 52 639 пациентов, умерло уже 4 579 человека, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 85,
- Бийск — 21,
- Славгород — 16,
- Рубцовск и Ребрихинский район — по 9 заболевших,
- Заринск, Новоалтайск, Алейский район — по 7 заболевших,
- Волчихинский, Змеиногорский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Зональный, Курьинский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,
- Белокуриха, Камень-на-Оби, Благовещенский, Залесовский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
- Бийский, Егорьевский, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Первомайский, Родинский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Целинный районы — по 2 заболевших,
- Баевский, Бурлинский, Заринский, Косихинский, Романовский, Табунский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.