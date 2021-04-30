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Жизнь

10 человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 75 новых случаев заболевания коронавирусом, 91 человек выздоровел, но 10 пациентов не справились с болезнью, сообщил 30 апреля оперштаб.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Состояние 220 пациентов оценивают как тяжелое, 86 человек подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях лечатся 881 человек с коронавирусом и 209 с вирусной пневмонией. В резерве находятся 516 коечных мест.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 49 663 человек. Выздоровели всего 44 533 человека. Умерло 2 967 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 22, Бийск — 8, Рубцовск — 7,
  • Бийский, Павловский, Родинский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Калманский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Табунский, Топчихинский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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