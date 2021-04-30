10 человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 75 новых случаев заболевания коронавирусом, 91 человек выздоровел, но 10 пациентов не справились с болезнью, сообщил 30 апреля оперштаб.

Состояние 220 пациентов оценивают как тяжелое, 86 человек подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях лечатся 881 человек с коронавирусом и 209 с вирусной пневмонией. В резерве находятся 516 коечных мест.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 49 663 человек. Выздоровели всего 44 533 человека. Умерло 2 967 пациентов.

Новые случаи