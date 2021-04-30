10 человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края

Состояние 220 пациентов оценивают как тяжелое, 86 человек подключены к ИВЛ.
Всего в госпиталях лечатся 881 человек с коронавирусом и 209 с вирусной пневмонией. В резерве находятся 516 коечных мест.
Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 49 663 человек. Выздоровели всего 44 533 человека. Умерло 2 967 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 22, Бийск — 8, Рубцовск — 7,
- Бийский, Павловский, Родинский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Камень-на-Оби, Калманский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Табунский, Топчихинский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.