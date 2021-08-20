26 человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за сутки

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 268 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 111 пациентов, умерло 26 человек, сообщили 20 августа в оперштабе.

786 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимациях, 198 из них подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях 2 754 человека с коронавирусной инфекцией и 431 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 67 582 человек. Выздоровели всего 51 729 человек, умерло 4 434 пациента.

Новые случаи