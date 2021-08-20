26 человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за сутки

786 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимациях, 198 из них подключены к ИВЛ.
Всего в госпиталях 2 754 человека с коронавирусной инфекцией и 431 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 67 582 человек. Выздоровели всего 51 729 человек, умерло 4 434 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 77,
- Бийск — 18,
- Алейск — 12,
- Третьяковский район — 8,
- Рубцовск — 7,
- Локтевский, Ребрихинский, Угловский районы — по 6 заболевших,
- Славгород, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Панкрушихинский районы — по 5 заболевших,
- Алтайский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Кытмановский, Мамонтовский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Каменский, Кулундинский, Рубцовский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Михайловский, Романовский, Суетский, Тогульский, Усть-Калманский, Чарышский район — по 2 заболевших,
- Зональный, Краснощековский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.