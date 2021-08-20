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Жизнь

26 человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за сутки

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 268 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 111 пациентов, умерло 26 человек, сообщили 20 августа в оперштабе.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

786 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимациях, 198 из них подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях 2 754 человека с коронавирусной инфекцией и 431 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 67 582 человек. Выздоровели всего 51 729 человек, умерло 4 434 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 77,
  • Бийск — 18,
  • Алейск — 12,
  • Третьяковский район — 8,
  • Рубцовск — 7,
  • Локтевский, Ребрихинский, Угловский районы — по 6 заболевших,
  • Славгород, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Панкрушихинский районы — по 5 заболевших,
  • Алтайский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Кытмановский, Мамонтовский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Каменский, Кулундинский, Рубцовский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Михайловский, Романовский, Суетский, Тогульский, Усть-Калманский, Чарышский район — по 2 заболевших,
  • Зональный, Краснощековский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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