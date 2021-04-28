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Жизнь

8 человек умерло за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 83 новых случая заболевания коронавирусом. 71 пациент выздоровел, 8 человек умерло, сообщили 28 апреля в оперштабе.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

В тяжелом состоянии в госпиталях находится 227 больных, из них 83 на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом лечатся 918 человек и 220 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 49 509 человек. Выздоровели всего 44 370 пациентов. Умерло 2 951 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 24, Бийск — 10, Рубцовск — 8,
  • Камень-на-Оби, Бийский, Крутихинский, Поспелихинский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Зональный, Кулундинский, Третьяковский, Чарышский район — по 2 заболевших,
  • Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, ЗАТО Сибирский, Ключевской, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Тюменцевский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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