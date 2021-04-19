9 человек в Алтайском крае умерли от коронавируса за сутки

За сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 86 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 59 пациентов, не справились с болезнью 9 человек, сообщили 19 апреля в оперштабе.

В ковидных госпиталях продолжают лечение 898 человек с коронавирусом и 347 с вирусной пневмонией.

185 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 82 из них подключены к ИВЛ.

Всего число заболевших в регионе с начала эпидемии составило 48 789 человек, в том числе 3 344 ребенка. Выздоровели всего 43 737 человек, умерло 2 885 пациентов.

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