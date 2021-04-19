9 человек в Алтайском крае умерли от коронавируса за сутки

В ковидных госпиталях продолжают лечение 898 человек с коронавирусом и 347 с вирусной пневмонией.
185 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 82 из них подключены к ИВЛ.
Всего число заболевших в регионе с начала эпидемии составило 48 789 человек, в том числе 3 344 ребенка. Выздоровели всего 43 737 человек, умерло 2 885 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 20, Рубцовск — 18, Бийск — 12,
- Новоалтайск — 5,
- Поспелихинский район — 4,
- Егорьевский район — 3,
- Белокуриха, Заринск, Бийский, Зональный, Краснощековский, Петропавловский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Славгород, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.