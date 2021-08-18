24 человека с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 271 новый случай заболевания коронавирусом. 161 человек, 24 пациента скончались. Об этом 18 августа сообщили в оперативном штабе.

В реанимациях продолжают лежать 789 тяжелых пациентов, 210 из них находятся на ИВЛ.

Всего в крае с начала пандемии заболело 67 045 человек, в том числе 4 636 детей. Выздоровели всего 51 389 человек. Умерло 4 383 пациентов.

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 2 817 человек. Кроме этого, 414 пациентов лечатся от вирусной пневмонии, сходной с COVID-19.

Новые случаи