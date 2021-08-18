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Жизнь

24 человека с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 271 новый случай заболевания коронавирусом. 161 человек, 24 пациента скончались. Об этом 18 августа сообщили в оперативном штабе.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

В реанимациях продолжают лежать 789 тяжелых пациентов, 210 из них находятся на ИВЛ.

Всего в крае с начала пандемии заболело 67 045 человек, в том числе 4 636 детей. Выздоровели всего 51 389 человек. Умерло 4 383 пациентов.

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 2 817 человек. Кроме этого, 414 пациентов лечатся от вирусной пневмонии, сходной с COVID-19.

Новые случаи

  • Барнаул — 80,
  • Бийск — 20,
  • Змеиногорский район — 10,
  • Заринск — 9,
  • Рубцовский район — 8,
  • Алейск, Рубцовск, Волчихинский, Михайловский район — 7,
  • Бийский, Локтевский, Ребрихинский, Угловский районы — по 6 заболевших,
  • Егорьевский, Курьинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Славгород, Алтайский, Калманский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Баевский, Ключевский, Косихинский, Мамонтовский, Солтонский, Троицкий, Целинный, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Петропавловский, Советский, Табунский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Завьяловский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Родинский, Солонешенский, Суетский, Третьяковский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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