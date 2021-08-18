24 человека с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

В реанимациях продолжают лежать 789 тяжелых пациентов, 210 из них находятся на ИВЛ.
Всего в крае с начала пандемии заболело 67 045 человек, в том числе 4 636 детей. Выздоровели всего 51 389 человек. Умерло 4 383 пациентов.
На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 2 817 человек. Кроме этого, 414 пациентов лечатся от вирусной пневмонии, сходной с COVID-19.
Новые случаи
- Барнаул — 80,
- Бийск — 20,
- Змеиногорский район — 10,
- Заринск — 9,
- Рубцовский район — 8,
- Алейск, Рубцовск, Волчихинский, Михайловский район — 7,
- Бийский, Локтевский, Ребрихинский, Угловский районы — по 6 заболевших,
- Егорьевский, Курьинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Славгород, Алтайский, Калманский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Баевский, Ключевский, Косихинский, Мамонтовский, Солтонский, Троицкий, Целинный, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Петропавловский, Советский, Табунский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Завьяловский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Родинский, Солонешенский, Суетский, Третьяковский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.