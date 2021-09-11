24 человека умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за день

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 235 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 67 пациентов, умерло 24 человека, сообщили 11 сентября в оперштабе.

509 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 214 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом лечатся 2 537 человек и 333 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 73 078 человек. Выздоровели всего 56 141 жителя региона, умерло 4 974 человек.

Новые случаи

Барнаул — 70,

Бийск — 38,

Славгород — 12,

Заринск — 11,

Новоалтайск , Рубцовск , Первомайский район — по 8 заболевших,

Рубцовск Первомайский район — по 8 заболевших, Камень-на-Оби , Михайловский , Топчихинский районы — по 6 заболевших,

Михайловский Топчихинский районы — по 6 заболевших, Благовещенский , Волчихинский , Ключевской , Тальменский , Третьяковский районы — по 5 заболевших,

Волчихинский Ключевской Тальменский Третьяковский районы — по 5 заболевших, Бийский , Змеиногорский , Петропавловский , Поспелихинский районы — по 4 заболевших,

Змеиногорский Петропавловский Поспелихинский районы — по 4 заболевших, Крутихинский , Угловский , Усть-Калманский , Усть-Пристанский , Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,

Угловский Усть-Калманский Усть-Пристанский Шелаболихинский районы — по 3 заболевших, Новичихинский район — 2,

Бурлинский , Зональный , Каменский , Троицкий районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 11 сентября в крае прививается 654 317 человек, в том числе: 108 603 человека получили первую прививку и 543 065 человек полностью вакцинировались.