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Жизнь

24 человека умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за день

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 235 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 67 пациентов, умерло 24 человека, сообщили 11 сентября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

509 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 214 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом лечатся 2 537 человек и 333 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 73 078 человек. Выздоровели всего 56 141 жителя региона, умерло 4 974 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 70,
  • Бийск — 38,
  • Славгород — 12,
  • Заринск — 11,
  • Новоалтайск, Рубцовск, Первомайский район — по 8 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Михайловский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
  • Благовещенский, Волчихинский, Ключевской, Тальменский, Третьяковский районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Змеиногорский, Петропавловский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
  • Крутихинский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Новичихинский район — 2,
  • Бурлинский, Зональный, Каменский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 11 сентября в крае прививается 654 317 человек, в том числе: 108 603 человека получили первую прививку и 543 065 человек полностью вакцинировались.

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