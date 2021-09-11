24 человека умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за день

509 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 214 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом лечатся 2 537 человек и 333 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 73 078 человек. Выздоровели всего 56 141 жителя региона, умерло 4 974 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 70,
- Бийск — 38,
- Славгород — 12,
- Заринск — 11,
- Новоалтайск, Рубцовск, Первомайский район — по 8 заболевших,
- Камень-на-Оби, Михайловский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
- Благовещенский, Волчихинский, Ключевской, Тальменский, Третьяковский районы — по 5 заболевших,
- Бийский, Змеиногорский, Петропавловский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
- Крутихинский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Новичихинский район — 2,
- Бурлинский, Зональный, Каменский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
По данным на утро 11 сентября в крае прививается 654 317 человек, в том числе: 108 603 человека получили первую прививку и 543 065 человек полностью вакцинировались.