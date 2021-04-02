94 человека заразились и восемь скончались от ковида за сутки в Алтайском крае

В госпиталях продолжает лечение 1 123 человека с коронавирусной инфекцией и 343 с вирусной пневмонией.
В реанимациях 253 пациента, из них 95 на аппаратах ИВЛ.
В резервном фонде 525 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 47 330 человек. Выздоровели 42 374 пациента. Умерло 2 716 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 24,
- Бийск — 9,
- Рубцовск — 8,
- Новоалтайск — 5,
- Шипуновский район — 4,
- Алейск, Камень-на-Оби, Яровое, Бийский, Калманский, Поспелихинский, Родинский районы — по 3 заболевших,
- Благовещенский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Славгород, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.