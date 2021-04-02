2 апреля 0°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

94 человека заразились и восемь скончались от ковида за сутки в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 94 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 76 пациентов, умерло 8 человек (все от коронавируса), сообщил 2 апреля оперативный штаб.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

В госпиталях продолжает лечение 1 123 человека с коронавирусной инфекцией и 343 с вирусной пневмонией.

В реанимациях 253 пациента, из них 95 на аппаратах ИВЛ.

В резервном фонде 525 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 47 330 человек. Выздоровели 42 374 пациента. Умерло 2 716 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 24,
  • Бийск — 9,
  • Рубцовск — 8,
  • Новоалтайск — 5,
  • Шипуновский район — 4,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Яровое, Бийский, Калманский, Поспелихинский, Родинский районы — по 3 заболевших,
  • Благовещенский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Славгород, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость