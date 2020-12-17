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Жизнь

Челябинец напился в Рязани, устроил драку и ранил прохожего ножом

Житель Челябинской области встретил 36-летнего рязанца на улице и ударил его ножом в живот. Как сообщает RZN.info, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, потерпевший добрался домой и вызвал бригаду скорой помощи, которая и доставила мужчину в больницу.

Силуэт. Нож. Убийца
Силуэт. Нож. Убийца
СС0

Нож злоумышленника остался в ране 36-летнего мужчины. Благодаря этому полицейские смогли довольно быстро установить личность нападавшего. Им оказался 40-летний челябинец, приехавший в Рязань на заработки. Ранее его неоднократно судили за угрозы расправой и разбойное нападение.

По предварительной информации, злоумышленник напился и устроил драку с двумя незнакомцами. Только после этого он отправился по улице города, где встретил прохожего и ранил его ножом.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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