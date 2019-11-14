Челябинский аэропорт стал «Игорем». Соцсети взорвались

На здании аэровокзала Челябинска появилось гигантское слово Игорь. Надпись на здание поместили по распоряжению властей.

Аэропорт будет носить имя «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова. Менять вывеску уже начали, но закончить пока не успели. И пока на терминале красуется одно имя, челябинцы и гости города состязаются в остроумии.

Комментаторы моментально отреагировали.