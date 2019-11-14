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Жизнь

Челябинский аэропорт стал «Игорем». Соцсети взорвались

На здании аэровокзала Челябинска появилось гигантское слово Игорь. Надпись на здание поместили по распоряжению властей.

Самолет.
Самолет.
СС0

Аэропорт будет носить имя «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова. Менять вывеску уже начали, но закончить пока не успели. И пока на терминале красуется одно имя, челябинцы и гости города состязаются в остроумии.

Комментаторы моментально отреагировали.

«Суровые Челябинские мужики», «Муж спрашивает где была? Я была у Игоря», «Здесь был Игорь», «Робот Фёдор, аэропорт Игорь. Всё логично», «А сколько бешеных денег тратится на все эти переименования, ужас», — комментируют читатели.

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