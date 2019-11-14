Челябинский аэропорт стал «Игорем». Соцсети взорвались

Аэропорт будет носить имя «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова. Менять вывеску уже начали, но закончить пока не успели. И пока на терминале красуется одно имя, челябинцы и гости города состязаются в остроумии.
Комментаторы моментально отреагировали.
«Суровые Челябинские мужики», «Муж спрашивает где была? Я была у Игоря», «Здесь был Игорь», «Робот Фёдор, аэропорт Игорь. Всё логично», «А сколько бешеных денег тратится на все эти переименования, ужас», — комментируют читатели.
Именно так и оставить! pic.twitter.com/wcMBCoNhMG— Сычёв Сергей (@darcmooria) 13 ноября 2019 г.