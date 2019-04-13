Челябинский мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

35-летний житель Челябинской области не выплачивал алименты на содержание трех детей от первого брака. Задолженность гражданина достигла миллиона рублей. Нерадивого отца неоднократно привлекали к административной ответственности, но даже не отработал установленные судом часы исправительных работ.
Приставы нагрянули домой к неплательщику, чтобы доставить его в суд. Его новая супруга заявила, что мужа нет дома. Приставы решили осмотреть квартиру, чтобы в этом убедиться.
Двухлетний мальчик — сын алиментщика от первого брака, повел пристава в спальню. Служащий подумал, что ребенок хочет показать ему свои игрушки и пошел за ним. В комнате мальчик показал пальцем на узкий промежуток между стеной и кроватью. Там прятался его отец.
Прятки не удались: алиментщика «поймали» и доставили в суд.