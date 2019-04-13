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Жизнь

Челябинский мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Двухлетний сын крупного неплательщика алиментов выдал приставам своего отца. Мужчина прятался в квартире во время визита должностных лиц, говорится на сайте ведомства по Челябинской области.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

35-летний житель Челябинской области не выплачивал алименты на содержание трех детей от первого брака. Задолженность гражданина достигла миллиона рублей. Нерадивого отца неоднократно привлекали к административной ответственности, но даже не отработал установленные судом часы исправительных работ.

Приставы нагрянули домой к неплательщику, чтобы доставить его в суд. Его новая супруга заявила, что мужа нет дома. Приставы решили осмотреть квартиру, чтобы в этом убедиться.

Двухлетний мальчик — сын алиментщика от первого брака, повел пристава в спальню. Служащий подумал, что ребенок хочет показать ему свои игрушки и пошел за ним. В комнате мальчик показал пальцем на узкий промежуток между стеной и кроватью. Там прятался его отец.

Прятки не удались: алиментщика «поймали» и доставили в суд.

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