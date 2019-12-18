Челябинский метеорит получил сигнал из космоса и «выдохнул»

Необычное происшествие случилось в Историческом музее Южного Урала: во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол, сообщает Газета.ru.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сотрудник учреждения Айвар Валеев.

По его словам, инцидент произошел 14 декабря. Витрина поднялась на 10 см, сработала сигнализация, тут же прибежал охранник.

Каким образом это могло неизвестно, отмечает Валеев. Известно, что пирамидальный купол оснащен элетродвигателем и открывается с пульта со строго определенной точки, кроме того, он весит немалое количество.

Фрагмент челябинского метеорита. Анна Зайкова

«Мы смеемся: брат челябинского метеорита передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и — выдохнул, — рассказал на своей странице в Facebook сотрудник музея Айвар Валеев.

По словам мужчины, накануне в музей приходили поклонники метеорита.