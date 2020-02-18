Для компании АвтоВАЗ 2019 год стал особенно сложным. Концерн выпустил «заряженный» Vesta Sport, обновленные Granta Cross, Vesta, Xray Cross и спортивный Granta Drive Active. При этом продажи автомобилей Lada падали практически всю первую половину 2019 года. Avto.pro , онлайн-площадка для покупки и продажи автомобильных комплектующих, рассказывает, с какими новинками АвтоВАЗ выйдет на рынок в 2020 году.

Обновленный «Ларгус»

Рестайлинговый Lada Largus FL готовится к августовскому дебюту, при этом три тестовых автомобиля уже собрано. В своем дизайне новинка приближена к моделям Vesta, Granta FL и Xray, нежели к первому поколению Dacia Logan MCV, копией которого она изначально являлась. Основные изменения Largus FL:

Новый дизайн интерьера. Передняя панель , оригинальные дверные карты , а также унифицированные с Xray Cross передние сиденья , мультимедиа системы и тоннель с подлокотником;

оригинальные дверные карты а также унифицированные с Xray Cross передние сиденья мультимедиа системы и тоннель с подлокотником; Дополнительные опции , в числе которых датчик света и дождя , выкидной ключ , а также обогрев лобового стекла.

Техническая составляющая Lada Largus FL не изменится, поэтому автолюбители не столкнутся с проблемами при выборе запчастей. Автомобиль оснащается двигателями концерна ВАЗ, тем временем как французские атмосферные двигатели были вытеснены. В 2018 году данную модель начали оснащать пятиступенчатой МКП ВАЗ-21809, которую вероятнее можно будет встретить и в Largus FL. Информация о планах по установке 122-сильного мотора и роботизированной коробки передач еще не подтвердилась.

Старая новая классика

Чем АвтоВАЗ порадует автолюбителей в 2020 году Фото: предоставлено рекламодателем

Новая Lada 4×4 FL имеет столь же впечатляющие внедорожные качества, что и предшествующие модели. Концерн решил множество проблем с эстетикой, эргономикой и комфортом, но в остальном это классическая Нива. Ключевые отличия видны в:

Реорганизованной приборной панели и консоли с новыми комбинациями приборов , климатической установкой , 12-вольтовыми розетками и доработанным подстаканником;

климатической установкой 12-вольтовыми розетками и доработанным подстаканником; Обновленном экстерьере. Пластиковые бамперы позволили уменьшить длину автомобиля на 10 сантиметров;

Звукоизоляции. Шумовиброизоляция установлена на задних крыльях , дверях и других участках кузова.

Из незначительных изменений: новый руль уменьшенного диаметра (без дополнительных функций), салонный светильник, литые диски, дополнительная розетка в багажном отделении, более вместительный бардачок. Lada 4×4 сохранила такие преимущества, как высокая живучесть и проходимость, доступный ценник, недорогие запчасти на ВАЗ, ремонтопригодность.

Универсал для любителей быстрой езды

Несмотря на растущую популярность кроссоверов, АвтоВАЗ возлагает надежды на рынок универсалов. Эксперты предполагали, что судьба проекта Lada Vesta SW Sport будет зависеть от продаж спорт-седана Vesta Sport. Несмотря на холодный прием автолюбителей, спортивный универсал все же выпустят. Известные особенности Vesta SW Sport:

Практически полная унификация обвеса седана и универсала;

Богатый интерьер. Отделанные кожей ручник , руль и рукоятка КП , а также светодиодная подвеска , «карбоновые» декоративные элементы , накладки на педалях;

руль и рукоятка КП а также светодиодная подвеска «карбоновые» декоративные элементы накладки на педалях; Доработанный двигатель объемом 1,8-литров , моментом 187 Нм и мощностью 145 л.с. с новыми распределительными валами.

«Заряженный» универсал поступит к дилерам уже к концу лета. При этом планируется мелкосерийный выпуск, так что с конвейера будет сходить по 2 авто в неделю. Предположительно, небольшие объемы производства связаны не только с низкой ценовой доступностью автомобиля, но и с подготовкой модельного ряда Vesta к рейстайлингу в 2021 году. Эксперты уверены, что это «пробный» спортивный седан концерна, поэтому производственные планы могут пересмотреть.

Результаты 2019 года

За 2019 год было продано 385 954 единиц авто марки Lada, что на 6759 больше, чем в 2018 году. АвтоВАЗ столкнулся с проблемами в первой половине 2019 года, с чем быстро справился. Теперь концерн придерживается надежной стратегии и не собирается идти на риск, так что в текущем году он порадует водителей лишь слегка обновленными моделями. Аналитики сошлись во мнении, что АвтоВАЗ рассчитывает «подтянуть» продажи Largus и Vesta. Модель Granta традиционно остается самым востребованным автомобилем марки Lada и в 2020 году не потеряет актуальности.