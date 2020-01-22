Чем будет опасен ближайший снежный шторм, который накроет Алтай

По словам Александра Люцигера, начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, скорость порывов ветра будет чуть ниже, чем на прошедших выходных, когда край накрыл сильный шторм.
Однако есть одна особенность — легкий снег, выпавший за последние дни, будет переноситься ветром.
Это, как подчеркнул Люцигер, вновь может привести к проблемам с очисткой дорог, на которых возможны сильные снежные переметы.
Сколько будет дуть?
Очередной снежный шторм продлится в регионе в течение суток, отметили в региональном Гидрометцентре.
24 января ожидается затишье. Впрочем продлится оно не долго — уже 25−26 января метели вновь возобновятся.
Почему на Алтае метет?
В нынешнем году в Сибири сложилась не типичная метеорологическая ситуация. По словам Люцигера, обычно 15−18 января регион накрывал сибирский антициклон с морозной и солнечной погодой.
«А в этом году антициклон не встает», — заявил Люцигер.
Вместо этого регион накрывает череда скандинавских циклонов. Продолжатся ли они в феврале, Гидрометцентр пока не прогнозирует.