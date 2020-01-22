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22 января -9°C

Чем будет опасен ближайший снежный шторм, который накроет Алтай

В четверг, 23 января, в Алтайском крае прогнозируется ухудшение погоды. Жителей вновь ждет усиление ветра, который будет достигать 25 метров в секунду. Ожидает регион и еще одна неприятность.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

По словам Александра Люцигера, начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, скорость порывов ветра будет чуть ниже, чем на прошедших выходных, когда край накрыл сильный шторм.

Однако есть одна особенность — легкий снег, выпавший за последние дни, будет переноситься ветром.

Это, как подчеркнул Люцигер, вновь может привести к проблемам с очисткой дорог, на которых возможны сильные снежные переметы.

Сколько будет дуть?

Очередной снежный шторм продлится в регионе в течение суток, отметили в региональном Гидрометцентре.

24 января ожидается затишье. Впрочем продлится оно не долго — уже 25−26 января метели вновь возобновятся.

На Павловском тракте появились плакаты: &quot;Мэр! Почему не чистят дороги?&quot;. Барнаул, 4 декабря 2012 года.
На Павловском тракте появились плакаты: «Мэр! Почему не чистят дороги?». Барнаул, 4 декабря 2012 года.
Стас Хазиев

Почему на Алтае метет?

В нынешнем году в Сибири сложилась не типичная метеорологическая ситуация. По словам Люцигера, обычно 15−18 января регион накрывал сибирский антициклон с морозной и солнечной погодой.

«А в этом году антициклон не встает», — заявил Люцигер.

Вместо этого регион накрывает череда скандинавских циклонов. Продолжатся ли они в феврале, Гидрометцентр пока не прогнозирует.

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