Чем грозит переедание 2 июля? Народные приметы в день Зосимы Пчельника

2 июля отмечается народно-христианский праздник — день Зосимы Пчельника. У него есть еще одно название — «Зосима». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 2 июля

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты.

Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».

Распространены были среди пчеловодов и другие обычаи, соблюдение которых гарантировало хороший сбор меда. Среди них были как рациональные (например, селить под крышками ульев синиц, которые уничтожают вредителей), так и ритуальные (так, в качестве жертвы для духа — покровителя пчеловодства в землю закапывали кувшин с медовухой).

Пчел на Руси почитали всегда. Об этом свидетельствует множество пословиц, поговорок. Среди них такие: «Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи»; «Пчела жалит только грешника»; «Для пчелы всякий урок легок»;

«Пчел разорить — что человека убить». Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре.

Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров. Лучше ничего не сажать в огороде и в саду. Считается, что урожай будет скудным или вовсе пропадет.

Пчела. СС0 Пчелы. СС0 Пчелы. СС0 Пчела. СС0 Мед , пасека , пчелы. CC0

В этот день нужно держать язык за зубами. Наши предки советовали молчать, чтобы не сболтнуть лишнего. Не рекомендуется игнорировать предчувствия. Именно интуиция поможет 2 июля избежать неприятностей.

Запрещено переедать. Считается, что в противном случае можно столкнуться с финансовыми проблемами. Это же ожидает тех, кто будет давать в долг или занимать деньги 2 июля. Нельзя грустить.

Это в буквальном смысле приведет к тому, что весь следующий год пройдет в слезах. В этот четверг нужно улыбаться и смотреть на все позитивно.

Народные приметы 2 июля