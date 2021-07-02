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Жизнь

Чем грозит переедание 2 июля? Народные приметы в день Зосимы Пчельника

2 июля отмечается народно-христианский праздник — день Зосимы Пчельника. У него есть еще одно название — «Зосима». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Еда. Фастфуд.
Еда. Фастфуд.
pixabay.com.

Народные традиции 2 июля

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты.

Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».

Распространены были среди пчеловодов и другие обычаи, соблюдение которых гарантировало хороший сбор меда. Среди них были как рациональные (например, селить под крышками ульев синиц, которые уничтожают вредителей), так и ритуальные (так, в качестве жертвы для духа — покровителя пчеловодства в землю закапывали кувшин с медовухой).

Пчел на Руси почитали всегда. Об этом свидетельствует множество пословиц, поговорок. Среди них такие: «Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи»; «Пчела жалит только грешника»; «Для пчелы всякий урок легок»;

«Пчел разорить — что человека убить». Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре.

Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров. Лучше ничего не сажать в огороде и в саду. Считается, что урожай будет скудным или вовсе пропадет.

Пчела.
Пчела.
СС0
Пчелы.
Пчелы.
СС0
Пчелы.
Пчелы.
СС0
Пчела.
Пчела.
СС0
Мед, пасека, пчелы.
Мед, пасека, пчелы.
CC0

В этот день нужно держать язык за зубами. Наши предки советовали молчать, чтобы не сболтнуть лишнего. Не рекомендуется игнорировать предчувствия. Именно интуиция поможет 2 июля избежать неприятностей.

Запрещено переедать. Считается, что в противном случае можно столкнуться с финансовыми проблемами. Это же ожидает тех, кто будет давать в долг или занимать деньги 2 июля. Нельзя грустить.

Это в буквальном смысле приведет к тому, что весь следующий год пройдет в слезах. В этот четверг нужно улыбаться и смотреть на все позитивно.

Народные приметы 2 июля

  • Летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.
  • Если пчелы сидят на стенках улья — следует ждать сильной жары.
  • Если пчелы стали чаще жалить людей и стали очень злыми — то быть засухе.
  • Зосима — пчелы меда запасают.
  • Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи.
  • Пчела жалит только грешника.
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