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Жизнь

«Чем не Нью-Йорк». В родном селе Кадырова людей заставляют сносить дома

В родном селе главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) людей заставляют разбирать дома и переселяться. Это объясняют урбанизацией и обещают компенсации, пишет РБК.

Мечеть "Сердце Чечни" в Грозном.
Мечеть "Сердце Чечни" в Грозном.
ru.m.wikipedia.org.

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал, что снос сопровождается оформлением документов на компенсации.

Джамбулат Умаров,
министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации:

Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты. Ничего удивительного в этом не вижу, мы одобряем такой подход. Возьмите тот же Бостон, Нью-Йорк. Для того чтобы делать парки, «диснейленды», они сотни, тысячи домов, демонтировали и перенесли в другие места… Чем Центарой не Нью-Йорк?

По данным издания «Кавказский узел», на сбор вещей и самостоятельный демонтаж строений их хозяевам дали две недели. О том, что местные жители сталкиваются с практикой выселения из домов, где жили несколько поколений их семьи, сообщало также издание «Кавказ.Реалии».

«В районном руководстве им обещают оказать помощь, но не говорят, в каком объеме и когда. Людям даже не сказали, выделят им земли под строительство новых домов или нет, а если выделят, то где», — отмечало СМИ.

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