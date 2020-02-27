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Жизнь

Чем опасно 29 февраля и что нельзя делать в этот день

29 февраля — день, появляющийся в календаре только в високосные годы — у восточных славян считался неудачным и очень опасным. С ним связаны недобрые поверья. Altapress.ru разобрался, чем же так опасно 29 февраля и что согласно приметам нельзя делать в этот день.

Девушка. Глаза.
Девушка. Глаза.
СС0

Касьянов день

В календаре восточных славян 29 февраля назывался Касьяновым днем. А еще — Касьян Немилостивый, Касьян Завистник, Кривой Касьян, Касьян завистливый, злопамятный (и другие не очень приятные эпитеты).

Касьянов день считался одним из самых опасных в году.

Всему, что как-то связано с этим днем, по поверьям суждено быть неудачным. Восточные славяне в этот день даже на улицу старались не выходить и не начинали новых дел.

Кошка. Злость.
Кошка. Злость.
СС0

Кто такой Касьян

В народе Касьяном прозвали святого Иоанна Кассиана Римлянина. Он был христианским богословом, видным теоретиком монашества. Православная церковь почитает его память 29 февраля (в високосные годы) и 28 февраля (в обычные годы).

Реальный святой Иоанн и возникший в народе образ «святого Касьяна» очень сильно различаются. Славяне демонизировали Касьяна: слагали легенды о его плохом характере, якобы из-за которого его почитают не каждый год.

В его образе присутствуют явные демонические черты — смертоносный взгляд, косоглазие, злобность.

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