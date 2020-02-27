Чем опасно 29 февраля и что нельзя делать в этот день

Касьянов день
В календаре восточных славян 29 февраля назывался Касьяновым днем. А еще — Касьян Немилостивый, Касьян Завистник, Кривой Касьян, Касьян завистливый, злопамятный (и другие не очень приятные эпитеты).
Касьянов день считался одним из самых опасных в году.
Всему, что как-то связано с этим днем, по поверьям суждено быть неудачным. Восточные славяне в этот день даже на улицу старались не выходить и не начинали новых дел.
Кто такой Касьян
В народе Касьяном прозвали святого Иоанна Кассиана Римлянина. Он был христианским богословом, видным теоретиком монашества. Православная церковь почитает его память 29 февраля (в високосные годы) и 28 февраля (в обычные годы).
Реальный святой Иоанн и возникший в народе образ «святого Касьяна» очень сильно различаются. Славяне демонизировали Касьяна: слагали легенды о его плохом характере, якобы из-за которого его почитают не каждый год.
В его образе присутствуют явные демонические черты — смертоносный взгляд, косоглазие, злобность.