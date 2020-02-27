Чем опасно 29 февраля и что нельзя делать в этот день

29 февраля — день, появляющийся в календаре только в високосные годы — у восточных славян считался неудачным и очень опасным. С ним связаны недобрые поверья. Altapress.ru разобрался, чем же так опасно 29 февраля и что согласно приметам нельзя делать в этот день.