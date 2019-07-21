Чем пахнет Луна и откуда там вода: 7 фактов о спутнике Земли

21 июля 1969 года Нил Армстронг спустился на поверхность Луны, он стал первым человеком, которому это удалось. Благодаря прорыву мы многое знаем о спутнике Земли. Факты о Луне, которые вы могли не знать, — в материале altapress.ru.

Луна родилась от столкновения

Ученые утверждают, что Луна появилась в результате столкновения космических объектов 4,5 млрд лет назад. Прото-земля или ранняя Земля была намного больше, чем сейчас. Ее столкновение произошло с объектом размером с Марс, который исследователи именуют как «Тея».

Обломки выбросило в космос. И именно из них в дальнейшем сформировалась Луна. Считается, что это столкновение, получившее название «гипотеза гигантского удара», произошло 4,5 млрд лет назад, а его сила была в 100 млн раз больше, чем уничтожившая динозавров.

Раньше Луна была больше

Больше, если смотреть с Земли. На самом деле, ее размеры остались прежними. Просто она была в 10, а то и в 15 раз ближе к планете Земля, чем сейчас.

В данный момент расстояние между нами и Луной — 384 тыс. километров. Раньше — всего лишь 20−30 тыс. километров. Каждый год луна отдаляется примерно на 3.78 см. Примерно с этой же скоростью растут ваши ногти.

Луна пахнет порохом

На поверхности Луны много пыли. Такое открытие сделали астронавты во время одной из первых миссий. Во время выполнения полета «Аполлон-17» один из астронавтов сравнил запах той самой пыли с запахом пороха. Он даже вызвал у членов экипажа постоянные чихания, которые прошли только спустя несколько дней.

Луна. СС0

Температура поверхности Луны больше точки кипения

У Луны нет защитной атмосферы, и именно поэтому ее поверхность может нагреваться и охлаждаться до экстремальных температур.

Температура Луны может колебаться от 123 градусов Цельсия до минус 233 градусов Цельсия. А средняя — как раз и составляет 107 градусов, что превышает точку кипения.

С земли видна одна сторона Луны

Луна, как и Земля, вращается вокруг своей оси. Их вращение длится примерно одинаковое количество времени — около 27 дней. Поэтому земляне видят только одну сторону Луны, которая немного отличается от скрытой для глаз жителей Земли.

На луне есть вода

Индийские исследователи обнаружили воду вблизи полюсов Луны, тогда как американские обнаружили ее в почве, сообщает National Geographic.

Воды немного — на кубический метр почвы можно добыть один литр воды. Однако это увеличивает вероятность того, что в недалеком будущем на Луне построят космические и исследовательские базы.

Луна. Космос. СС0

Человек впервые ступил на поверхность Луны всего 50 лет назад

В 1969 году корабль НАСА «Аполлон-11» с экипажем из трех астронавтов достигнул Луны, пишут РИА Новости.

Космический корабль стартовал 16 июля 1969 года и вышел на лунную орбиту спустя 76 часов. Командиром корабля был Нил Армстронг. Именно он первым из группы ступил на лунную поверхность — 21 июля 1969 года в 02 часа 56 минут 20 секунд по Гринвичу. С ним совершили полет пилот лунного модуля Эдвин Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз.

Задача американцев была не столько исследовательской, сколько «опережающей». В этой гонке СССР и США они стали первыми: совершили посадку на спутнике Земли и успешно вернулись.