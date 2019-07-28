Чем торговали на Шукшинском фестивале в Сростках

Сростки традиционно встречают «шукшинских» гостей торговыми рядами, где можно купить все, что душе угодно. Помимо сувенирки в виде кепок, футболок и флажков, здесь можно приобрести настоящие рукотворные шедевры: лучшие мастера со всего края съезжаются на пешеходную улицу села во время фестиваля.

Центральную улицу закрыли от машин по-деревенски — стогом сена. Между шашлыками, чебуреками и пирогами примостились писатели со своими изданиями и продавцы украшений. Здесь лепят вареники на открытом воздухе, учат вышивать и делать пояса ручной работы.

В прошлом году сростинцы жаловались, что им запрещают торговать у ворот своих домов: надо было «покупать» специальное место в центре села. В этот раз ситуация, видимо, изменилась: местные жители выставляют столы с продуктами прямо у заборов. На импровизированных прилавках — мед, стручки гороха, всевозможная ягода, помидоры и огурцы, квашеная домашняя капуста, варенье и, конечно, пирожки.

Торговля в Сростках. altapress.ru.

Саша с утра сказал маме, что пойдет сам продавать помидоры, ягоду и горох в центре села. К полудню Юля пришла за сыном. Смешной пес Ральф сорвался с цепи и тоже прибежал на праздник. Ежегодно Юля сажает тысячу помидорных кустов, урожай предлагает продавцам шаурмы и шашлыков. Ее мужа четыре года назад перевели на работу в Бийск, но семья решила жить в Сростках, и ни за что не хочет возвращаться в город.

Торговля в Сростках. altapress.ru.

Во многих палатках мелкие изделия раскупили с самого утра — памятные магниты, деревянных медвежат, тряпичных птиц и кукол, браслеты и валяные бусы шли на ура. Продавцы признаются, что чаще всего покупателей интересует то, что «влезет в карман» и за что не нужно платить больше 100−150 рублей.

Между тем, цена некоторых ремесленных произведений достигает нескольких тысяч рублей. Ирина Караулова привезла в Сростки вручную валяную обувь, Галина Сергеева — расшитые крестиком рушники, Анна и Татьяна Черданцевы — джинсовых зайцев и валяных кукол. Виктория Султанова приехала из Павлодара и выставила красивейшие украшения из камня собственной торговой марки.

Торговля в Сростках. Altapress.ru.

На Пикете большую площадку открыло объединение «Город мастеров», к ним присоединились ремесленники из районов края и соседних областей. Женщины больше интересовались красивой глиняной посудой, мужчины — коваными ножами и кольчугами.