Чем удивил гостей новый фестиваль «Дни Алтайского сыра»?

25 сентября завершился фестиваль «Дни Алтайского сыра», который в этом году проходил в новом, необычном для себя формате — в сети Интернет на площадке Инстаграм!

Чем удивил фестиваль, и что запомнилось нашим посетителям?

Для начала немного цифр:

Одиннадцать дней длился фестиваль;

Семь ведущих региональных производителей сыров представили свою продукцию;

Более 1700 подписчиков в аккаунте @altay_cheese_fest, и более 30 тысяч охватов пользователей сети Инстаграм;

совершили три экскурсии на сырные заводы;

провели два винных и кулинарных вечера , где сыр был основным блюдом;

где сыр был основным блюдом; организовали детский мастер-класс по сыроделию;

продегустировали сыры в трех торговых сетях: Мария-Ра , Магнит и Пятерочка;

Магнит и Пятерочка; разыграли более пятидесяти килограммов сыра;

больше четырех тысяч жителей и гостей краевой столицы получили буклеты с рецептов блюд с алтайскими сырами.

За одиннадцать дней фестиваля у каждого онлайн-офлайн посетителя была уникальная возможность познакомиться не только с продуктами производителей, но и с самим предприятием — особенно активные пользователи смогли заглянуть в закулисье алтайского сыроварения, приняв участие в живой экскурсии на предприятие.

Так, например, генеральный партнер и соорганизатор фестиваля компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел», в котором стартовала первая экскурсия. Участников поразили масштабы предприятия, высокотехнологичное безотходное производство — молочная сыворотка после переработки молока используется для получения кондитерских изделий. На заводе установлены современные нанофильтрационные установки, позволяющие сгущать образующуюся в процессе производства сыров сыворотку и отправлять ее на сушку. Экскурсия завершилась вкуснейшей дегустацией сыров: Швейцарский, Голландский, Молочный, Сливочный, Алтайский и Гран-При. Напомним, именно сыр «Гран При» взял Гран-При на конкурсе «Сыры Сибири 2021» в номинации «Лучшие образцы сыров с высокой температурой второго нагревания», состоявшемся в краевой столице в августе. Каждый гость получил комплимент от завода — набор вкуснейших сыров. На всех фестивальных мероприятиях компания знакомила участников со своей линейкой сыров «Алтайская коллекция», а на телеканале «Катунь 24» в программе «На кухне с Марией-Ра» был приготовлен фирменный Кипринский бутерброд.

Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля. Компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел». Фото предоставлено организатором фестиваля.

Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. История этого завода, входящего в объединение, насчитывает более девяноста лет, недавно здесь провели реновацию производства. На экскурсии посетители узнали, что традиции сыроварения были переданы сыроварам швейцарцами. Особым вниманием участников фестиваля пользовались выдержанные сыры линейки Romber Premium: с добавлением козьего молока и с пажитником.

Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля. Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля.

Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию по своему еще сравнительно молодому производству — завод был построен с нуля в 2018 году на территории особого социально-экономического развития в Новоалтайске. Интересным для посетителей оказался тот факт, что на предприятии работают по испанским технологиям и авторским рецептурам! Для изготовления твердых сыров завод использует свою собственную уникальную разработку — рустикальную форму «Манчего», особенностью которой является трафарет из травы эспарто и прессованная доска с пшеничным оттиском. На дегустациях и мероприятиях сыровары презентовали свои сыры «Васабич» и «Аджарио», необычный вкус которых создается за счет добавления японского хрена и грузинской аджики.

Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Продукция Новоалтайского маслосырзавода. Фото предоставлено организатором фестиваля. Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию. Фото предоставлено организатором фестиваля.

Другие участники-производители сыров удивляли посетителей на дегустациях, мастер-классах, кулинарных и винных вечерах.

Сыры знакомые с детства — это вкусы сыров торгового дома «Столица Молока», который богат не только молочным, но и сырным ассортиментом. На дегустациях гости фестиваля знакомились с новинками полутвердых сыров компании: «Фаворит Мини» и «Гауда». Эти сыры пока не продаются в крупных торговых сетях, но их можно найти в некоторых розничных магазинах Барнаула и Новоалтайска.

Компания «Рикон» представила на фестивале ассортимент мягких сыров и известную многим сырную косичку ELLAZAN. 2021 год — юбилейный для предприятия, ему исполнилось 20 лет! Примечательно, что сыры, производимые предприятием, именуют «зимарёвскими» по месту их производства (поселок Зимари Калманского района). А собственной торговой маркой является название «Зимаречье». Своя сырьевая база — ключевое преимущество ООО «Рикон». На мощностях зимарёвского завода все собранное молоко перерабатывается в конечный продукт — сыр и сливочное масло. Особо отметим, что компания «Рикон» одна из первых в России начала выпускать сыр для жарки и гриля. Этот продукт используют в ресторанах края и подают гостям в качестве закуски.

Фестиваль «Дни Алтайского сыра». Фото предоставлено организатором фестиваля.

Также подарками и дегустациями порадовали участников Салаирский маслосрызавод и завод плавленых сыров «Плавыч».

Четырнадцатый фестиваль сыра стал по-настоящему особенным: новый формат проведения, уникальные экскурсии, полезная информация, игры и викторины, щедрые подарки, дегустации, яркий арт-объект в центре города, сырный флеш-моб на улицах, бесплатные буклеты с рецептами от производителей, привлекательные акции в торговых сетях, и, конечно, разнообразие алтайских сыров! В очередной раз каждый мог убедиться, что Алтайский край — сырный край!

Несмотря на завершение фестиваля, аккаунт @altay_cheese_fest будет открыт — там собрано много вкусных рецептов, актуальная информация о точках продаж алтайских сыров, исторические факты и многое другое.