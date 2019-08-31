Чем заменить солнце или где найти витамин Д

Осень уже близко, а значит, солнца в нашей жизни с каждым днем становится меньше. Где найти ценный для организма витамин Д расскажет altapress.ru.

Солнечный витамин

На самом деле, людям со светлой кожей нужно совсем немного времени на солнце, чтобы получить заветный витамин — около 5−10 минут в день, сообщает «Комсомольская правда». Однако осенью и зимой даже этого достичь будет непросто. Уровень вырабатываемого витамина Д сильно снижается.

Поэтому нужно искать альтернативу солнцу. Особенно тем, кто испытывает дефицит такого витамина. Для того чтобы узнать есть ли он, нужно сдать специальный анализ крови. Нормой считается 30−100 нг витамина на миллилитр крови. В группе риска по его недостатку находятся люди старше 50 лет, темнокожие, те, у кого есть лишний вес или непереносимость лактозы, пишет webmd.com.

Польза от витамина Д

Особенно важен этот витамин для детей. Так как участвует в обмене кальция и фосфора в организме: помогает помогает «твердеть» их костной ткани, формирует скелет и зубы. Также от него зависит рост и развитие клеток, пишет «Комсомольская правда».

Витамин Д влияет на выделение глюкозы, что помогает избежать сахарного диабета, и на выработку инсулина, поэтому полезен для поджелудочной железы. Также он способствует усвоению магния и калия.

Недостаток этого витамина приводит к рахиту, замедлению роста, потере зубов и мышечной слабости. Особенно ярко это проявляется зимой. Человек без солнца становится более раздражительным, чувствительным к заболеваниям и травмам.

Где искать витамин Д?

Еще один способ получить витамин Д — через пищу. Продукты, которые богаты им, — яичный желток, рыбий жир, мясо сельди, лосось, сардины и тунец, а также печень и молочные продукты.

Суточная норма витамина зависит в первую очередь от возраста. Детям и взрослым до 50 лет нужно 5 микрограмм в день. Людям в возрасте от 50 до 70 лет дозу рекомендуется увеличить до 10 микрограмм.

Для того чтобы витамин легче усваивался, дополните свой рацион продуктами, богатыми витаминами В, Е и С.