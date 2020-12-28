Чем занять себя на новогодних каникулах?

Парк спорта приглашает на #КАТОКВПАРКЕ и снежный городок. Романтическая атмосфера огоньков катка, новогодняя красавица и ледяные скульптуры парка подарят вам настоящий праздник! Третий каток в парке располагается по адресу: ул. Энтузиастов 12 В, корпус 3 и запускает свою работу в преддверии Нового года. Здесь можно взять коньки в аренду или покататься на своих. 100 рублей выход на лед со своими конками, 150 рублей аренда коньков и безлимитное катание.