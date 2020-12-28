Чем занять себя на новогодних каникулах?

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В новогодние каникулы с 1 по 7 января Парк спорта вновь организует бесплатные мастер-классы катания на коньках. Проект «Стань фигуристом за 7 дней» полюбили многие жители города, особенно те, кто любит активный отдых. Программа рассчитана как на детские, так и взрослые группы людей. Любой желающий может научиться уверенно стоять на коньках, балансировать на одной ноге, выполнять различные упражнения. Сам мастер-класс бесплатный, заплатить нужно будет лишь за выход на лед или прокат коньков. Для тех, кто уже не первый год участвует в проекте, педагоги приготовили новые задания.
С первого дня программы посетители мастер-классов получать паспорт участника, в котором тренеры отмечают посещение и результаты занятий. Сами Занятия будут длиться 50−60 минут, с 13 до 14 часов. По итогам проекта, 7 января организаторы наградят самых активных призами и подарками от партнеров.
Также рядом с Парком спорта появилась новая трасса — лыжня Ильича, где можно бесплатно покататься на лыжах коньковым и классическим способом.
Следить за новостями можно в инстаграме @parksporta22
Планируйте свои новогодние каникулы уже сейчас!