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Жизнь
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Чем занять себя на новогодних каникулах?

Парк спорта приглашает на #КАТОКВПАРКЕ и снежный городок. Романтическая атмосфера огоньков катка, новогодняя красавица и ледяные скульптуры парка подарят вам настоящий праздник! Третий каток в парке располагается по адресу: ул. Энтузиастов 12 В, корпус 3 и запускает свою работу в преддверии Нового года. Здесь можно взять коньки в аренду или покататься на своих. 100 рублей выход на лед со своими конками, 150 рублей аренда коньков и безлимитное катание.

Парк спорта приглашает на #КАТОКВПАРКЕ и снежный городок.
Парк спорта приглашает на #КАТОКВПАРКЕ и снежный городок.
Парк спорта Алексея Смертина
График работы #КАТОКВПАРКЕ:
  • с 10.00 до 22.00 — по праздничным и выходным дням
  • с 15.00 до 22.00 — по будням

В новогодние каникулы с 1 по 7 января Парк спорта вновь организует бесплатные мастер-классы катания на коньках. Проект «Стань фигуристом за 7 дней» полюбили многие жители города, особенно те, кто любит активный отдых. Программа рассчитана как на детские, так и взрослые группы людей. Любой желающий может научиться уверенно стоять на коньках, балансировать на одной ноге, выполнять различные упражнения. Сам мастер-класс бесплатный, заплатить нужно будет лишь за выход на лед или прокат коньков. Для тех, кто уже не первый год участвует в проекте, педагоги приготовили новые задания.

С первого дня программы посетители мастер-классов получать паспорт участника, в котором тренеры отмечают посещение и результаты занятий. Сами Занятия будут длиться 50−60 минут, с 13 до 14 часов. По итогам проекта, 7 января организаторы наградят самых активных призами и подарками от партнеров.

Также рядом с Парком спорта появилась новая трасса — лыжня Ильича, где можно бесплатно покататься на лыжах коньковым и классическим способом.

Следить за новостями можно в инстаграме @parksporta22

Планируйте свои новогодние каникулы уже сейчас!

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