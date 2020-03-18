Чем запомнился знаменитый писатель Эдуард Лимонов и от чего он умер

17 марта стало известно, что на 78 году жизни скончался Эдуард Лимонов. В последнее время писатель боролся с онкологическим заболеванием, но умалчивал об этом. Вспоминаем, каким был автор скандально известных романов, лидер оппозиционных партий и эмигрант, вернувшийся на родину.

Ранние годы Лимонова

Эдуард Вениаминович Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Нижегородской области в семье офицера НКВД.

Детство и юность провел в Харькове. Это стало началом автобиографических произведений Эдуарда. Свою трудовую деятельность начал в 17 лет. Он работал монтажником-высотником, грузчиком, сталеваром, строителем, обрубщиком, книгоношей в книжном магазине, а также шил джинсы и «обшивал» харьковскую и московскую интеллигенцию.

С начала 60-х годов участвовал в неофициальной литературной и культурно-художественной жизни Харькова, а позже и Москвы как поэт-авангардист.

В 1968 году в самиздате вышел его первый поэтический сборник «Кропоткин и другие стихотворения».

Эдичка Лимонов.

Московская жизнь Лимонова

С 1967 по 1974 год жил в Москве. До начала 80-х годов писал стихи, затем занялся прозой и журналистикой. Его псевдоним «Лимонов» был придуман художником-карикатуристом Вагричем Бахчаняном.

В декабре 1973 года Юрий Андропов назвал Лимонова «убежденным антисоветчиком». И в следующем году ему пришлось эмигрировать в США из-за отказа быть «секретным сотрудником» органов госбезопасности.

Эмиграция

В Нью-Йорке Лимонов устроился работать корректором в газету «Новое русское слово». В русской эмигрантской прессе писал обличительные статьи против капитализма и буржуазного образа жизни. Участвовал в деятельности Социалистичекой рабочей партии США, в связи с чем вызывался на допросы в ФБР.

Московская газета «Неделя» в 1976 году перепечатала статью Лимонова «Разочарование». Из-за её публикации в СССР последовало его увольнение из «Нового русского слова».

Юрий Дудь и Эдуард Лимонов Скрин с видео

После Лимонов переехал во Францию, где сблизился с руководителями Французской коммунистической партии. Некоторое время писал для их журнала «Революсьон».

В 1987 году получил гражданство Франции, которое было дано Лимонову под давлением левой общественности, французская контрразведка против этого возражала. В 2011 году он вышел из гражданства в связи с выдвижением себя в президенты Российской Федерации.

Возвращение в Россию

В начале 90-х Лимонов восстановил советское гражданство и начал активную политическую деятельность. Печатался в газетах «Советская Россия», «Известия» и «Новый взгляд». Являлся основателем и первым редактором газеты «Лимонка».

В 1993 году основал Национал-большевистскую партию (запрещена в РФ). Она просуществовала до 2007 года.

Лимонов принимал участие во многих боевых действиях (Югославии, Абхазии и Приднестровье), а в 2000—2001 годах даже обвинялся в том, что готовит вооруженное вторжение в Казахстан для защиты русскоязычного населения.

Книги. СС0.

Арест на Алтае В апреле 2001 года, как заявляли соратники Лимонова по НБП, Эдуард Вениаминович был задержан сотрудниками ФСБ в селе Банное Алтайского края. Вместе с ним задержали учредителя партийной газеты «Лимонка» Сергея Аксенова. Председатель партсовета НБП Анатолий Тишин рассказывал, что операцию провели сотрудники Московского УФСБ и спецназа. В Алтайском крае Лимонов находился в творческой командировке.

В 2001 году Лимонов был обвинен в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формирований. В 2003 году его приговорили к 4 годам лишения свободы, но освободили условно-досрочно через два месяца.

Лимонов вел активную оппозиционную деятельность. Был одним из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия», а также постоянным участником Маршей несогласных.

Позже у Лимонова возник разлад с российскими оппозиционерами. В 2013 году негативно отзывался об украинском Евромайдане, выступал в поддержку действий офицеров «Беркута». В 2014 поддержал присоединение Крыма к России.

Митинг в день присоединения Крыма к России. Олег Богданов

С ноября 2016 года был колумнистом русскоязычной версии сайта телеканала RT.

За свою жизнь Лимонов был женат пять раз. На художнице, модели, писательнице, актрисе и юной «Лолите». Писатель встречался с 16-летней школьницей, с которой прожил 7 лет.

Творческая деятельность Эдуарда Лимонова

В 1979 году Лимонов написал автобиографический роман «Это я — Эдичка». Он принес писателю широкую известность и скандальную репутацию. В центре сюжета герой, который похож на персонажей всемирно известных антиутопий, однако имеющий шанс на выживание и даже успех.

Сближение главного героя с автором присущи также романам «История его слуги», «Смерть современных героев», «Дневник неудачника». Автобиографическая трилогия «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «…У нас была Великая эпоха» отмечена стремлением к тщательному воссозданию сталинского и послесталинского времени.

Политическая составляющаяся в произведениях Лимонова заметно усиливается в 1990—2010-е годы. Параллельно с поэзией и прозой он публикует сборники политических эссе и исторических портретов-миниатюр.

Чтение , книги СС0

Некоторые произведения Лимонова экранизированы. Такие как «Подросток Савенко», «Молодой негодяй» и «Дневник неудачника».

В 2012 году лейбл «Soyuz Music» издал трибьют-альбом «Лимоnoff». Команда записала 28 композиций на стихи Лимонова. Таким образом они хотели показать миру «другого» Лимонова, с которым большинство людей незнакомо.

Смерть

Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет. Как писали СМИ, писатель в последнее время боролся с раковым заболеванием. 15 марта его госпитализировали. Все это время врачи пытались стабилизировать состояние Лимонова. За день ему провели две операции, но организм не смог их перенести.