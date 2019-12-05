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Жизнь
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Чемпионат по лепке снеговиков пройдет в Барнауле

Традиционный семейный праздник соберет жителей Барнаула в Парке спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) 22 декабря в 12:00. В преддверии официального открытия главной елки Индустриального района г. Барнаула и новогодних каникул организаторы предлагают создать снежные арт-объекты, которые украсят парк. Участником чемпионата может стать любой желающий, пол и возраст не имеют значения. Главное — сформировать свою команду от 3 до 6 человек и отправить заявку на участие.

Чемпионат по лепке снеговиков в Барнауле
Чемпионат по лепке снеговиков в Барнауле
CC0

Призы и подарки получат все, кто заранее прошел регистрацию (до 15 декабря). В день мероприятия командам предоставят снег для лепки, морковку-нос и игрушечные глазки, остальной реквизит команда продумывает самостоятельно. В течение 40 минут нужно будет создать своего неповторимого снеговика.

Тематикой мероприятия в этот году станет спорт, здоровый образ жизни и предстоящий чемпионат по футболу Евро-2020. Жюри будет оценивать мастерство и технику исполнения, креативный подход. Победителей выберут по следующим номинациям:

  • «Самый спортивный снеговик»,
  • «Самый креативный»,
  • «Самый веселый»,
  • «Снеговик-великан»,
  • «Семейный снеговик».

Подробности о чемпионате и ссылка для регистрации: parksporta.com

Чемпионат по лепке снеговиков в Барнауле
Чемпионат по лепке снеговиков в Барнауле
Предоставлено организаторами

Организатор мероприятия: Парк спорта А. Смертина.
22 декабря, начало в 12:00.
Парк спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов, 12-в.

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