Чемпионат по лепке снеговиков пройдет в Барнауле

Традиционный семейный праздник соберет жителей Барнаула в Парке спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) 22 декабря в 12:00. В преддверии официального открытия главной елки Индустриального района г. Барнаула и новогодних каникул организаторы предлагают создать снежные арт-объекты, которые украсят парк. Участником чемпионата может стать любой желающий, пол и возраст не имеют значения. Главное — сформировать свою команду от 3 до 6 человек и отправить заявку на участие.

Чемпионат по лепке снеговиков в Барнауле

Призы и подарки получат все, кто заранее прошел регистрацию (до 15 декабря). В день мероприятия командам предоставят снег для лепки, морковку-нос и игрушечные глазки, остальной реквизит команда продумывает самостоятельно. В течение 40 минут нужно будет создать своего неповторимого снеговика.

Тематикой мероприятия в этот году станет спорт, здоровый образ жизни и предстоящий чемпионат по футболу Евро-2020. Жюри будет оценивать мастерство и технику исполнения, креативный подход. Победителей выберут по следующим номинациям:

«Самый спортивный снеговик»,

«Самый креативный»,

«Самый веселый»,

«Снеговик-великан»,

«Семейный снеговик».

Подробности о чемпионате и ссылка для регистрации: parksporta.com

Чемпионат по лепке снеговиков в Барнауле Предоставлено организаторами

Организатор мероприятия: Парк спорта А. Смертина.

22 декабря, начало в 12:00.

Парк спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов, 12-в.