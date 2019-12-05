Чемпионат по лепке снеговиков пройдет в Барнауле

Призы и подарки получат все, кто заранее прошел регистрацию (до 15 декабря). В день мероприятия командам предоставят снег для лепки, морковку-нос и игрушечные глазки, остальной реквизит команда продумывает самостоятельно. В течение 40 минут нужно будет создать своего неповторимого снеговика.
Тематикой мероприятия в этот году станет спорт, здоровый образ жизни и предстоящий чемпионат по футболу Евро-2020. Жюри будет оценивать мастерство и технику исполнения, креативный подход. Победителей выберут по следующим номинациям:
- «Самый спортивный снеговик»,
- «Самый креативный»,
- «Самый веселый»,
- «Снеговик-великан»,
- «Семейный снеговик».
Подробности о чемпионате и ссылка для регистрации: parksporta.com
Организатор мероприятия: Парк спорта А. Смертина.
22 декабря, начало в 12:00.
Парк спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов, 12-в.