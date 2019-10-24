Чемпионка Паралимпийских игр ушла из жизни при помощи эвтаназии

Бельгийка Марике Верворт, чемпионка Паралимпийских игр-2012 в гонках на колясках, сделала эвтаназию на 41-м году жизни. Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на ВВС.

В 2012 году на Паралимпийских игр в Лондоне спортсменка выиграла золотую и серебряную медали. На ее счету также серебро и бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Сообщается, что спортсменка страдала прогрессирующим заболеванием мышц. Оно вызывало постоянную боль, судороги, паралич ног. Женщина не могла спать.

Эвтаназия — это практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего невыносимые страдания, по его просьбе. В России эвтаназия законодательно запрещена.