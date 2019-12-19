Чемпионское решение. В Барнауле торжественно наградили победителей премии «Менеджер года-2019»

Как проходило голосование
Впервые за прошедшие годы лучший из лучших определялся не открытым голосованием самих предпринимателей, как это было ранее, а решением членов «Клуба чемпионов», в который вошли победители данного конкурса предыдущих лет — Александр и Евгений Ракшины («Мария-Ра»), Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Вадим Смагин («Бочкари»), Максим Савинков («СиСорт»), Андрей Комяков («Строительная перспектива»).
Лонг-лист для «Клуба чемпионов» формировался на восьми экспертных советах, которые проводил ИД «Алтапресс» по разным направлениям в течение осени.
Здесь было свое закрытое голосование: тройка лидеров по каждому из направлений (IT, строительство, ритейл, финансы и другим) попадала в список на общее голосование.
Традиционно определялись победители отраслевых голосований.
Главного «Менеджера года-2019» члены «Клуба чемпионов» выбрали без особых споров, единогласно.
Кто стал победителем
«Менеджером года-2019» был признал генеральный директор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб. Эксперты отметили масштабный проект компании в области цифровизации.
Второе и третье место в этом году не присуждались.
Победители по отраслям
- Александр Трофимов (Добрый доктор) — «Здоровье»
- Виктор Филипчук (Новэкс) — «Ритейл»
- Валерий Гачман (Грана) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
- Владимир Отмашкин (ИСК Союз) — «Строительство»
- Сергей Никулин (ВТБ) — «Финансы»
- Сергей Егоров (НПП Алтайспецпродукт) — «Промышленность»
- Сергей Приб (Алтайкрайэнерго) — «IT и связь»
- Владимир Никифоров (АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»
- Игорь Лузанов (Сибирская генерирующая компания) — «Энергетика»
По традиции члены «Клуба чемпионов» сами определили тех руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в бизнесе.
В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:
- Олег Махнаков (Рикон)
- Дмитрий Иванов (Грильница)
- Андрей Иваншин (Моквин)
Также на церемонии за вклад в развитие экономики в крае были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Бочкари» (30 лет), «Ренессанс Косметик» (20 лет), «Барнаульский водоканал» (100 лет).
В 2019 году на вручении премии «Менеджер года» были выдвинуты специальные номинации.
- Налогоплательщик года — «Мария-Ра» (Александр Ракшин)
- Лидер Сибири — «Жилищная инициатива» (Юрий Гатилов)
- Лидер России — «Нортек» (Игорь Канаков)
- Инвестпроект года — «Алтайлес» (Иван Ключников)
- Энергия прорыва — «Барнаульский пивоваренный завод» (Алексей Рыбников)
- За независимость — «Алтайкапиталбанк» (Игорь Германенко)
- Новая экономика — «Территория здоровья» (Илья Савицкий)
- Социальная ответственность — «Редукционно-охладительные установки» (Михаил Дроздов)
- За инженерную мысль — «Зиас Машинери» (Константин Денисенко)
О чем рассказали победители
— Чувствуете ли вы себя обладателем предпринимательского Оскара?
Сергей Приб,
генеральный директор «Алтайкрайэнерго»:
Для меня это большой аванс. Уверен, что эта победа всей моей команды, я в ней только капитан. Хочу сказать спасибо моим коллегам из разных отраслей, которые успешны, сильны и амбициозны. Они помогают и нам двигаться вперед.
— Вы новичок на «Менеджере года». Как вам мероприятие?
Олег Махнаков,
директор компании «Рикон»:
— Я под впечатлением. Мне очень приятно сегодня здесь находиться и быть соучастником этого события. Встретил знакомых людей, узнал о новых проектах и предприятиях Алтайского края. Зачастую в силу своей занятости важная информации проходит мимо. А «Менеджер года» — это та площадка, на которой ты можем многое почерпнуть.
— Какие прорывные проекты были реализованы на вашем предприятии в 2019 году?
Алена Вдовина,
представитель «Барнаульского пивоваренного завода»:
Награда в номинации «Энергия прорыва» для нас — очень важное признание тех стратегических решений, которые принимались нашими акционерами, и были воплощены в жизнь в течение всего 2019 года. В 2019 году Барнаульский пивоваренный завод сделал акцент на развитии безалкогольного направления. Так, например, наши безалкогольные коктейли начали выпускаться в алюминиевой банке.
В этом году ассортиментный портфель пополнился, как безалкогольными коктейлями в банке, так и безалкогольными энергетиками. Разработка нового продукта — энергетического напитка BUZZ — велась в тесном взаимодействии с целевой аудиторией. Молодежь Барнаула оценивала вкусы, выдвигала свои идеи по оформлению. Кроме того, само название придумали студенты МИЭМИС, с которым наш завод тесно сотрудничает.
— Какие приоритетные направления в медбизнесе вы для себя выбрали?
Илья Савицкий,
соучредитель клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:
Мы остановились на реабилитации. Считаем, что на данный момент это самое перспективное направление. Во-первых, оно совершенно не развито и представляет собой непаханое поле для деятельности. Во-вторых, есть возможность принести в этот бизнес новые технологии не только в области реабилитации пациентов с какими-либо проблемами, но и общего оздоровления. Речь, в частности, идет о популярных ныне программах активного долголетия.
— Вы чувствуете себя лидером Сибири?
Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:
В какой-то мере, да. На сегодняшний день наша компаний сдает больше всех квадратных метров построенного жилья. К этому успеху компания шла поступательным движением. Считаю, что постоянное развитие в бизнесе необходимо, иначе фиаско не избежать.