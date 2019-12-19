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Чемпионское решение. В Барнауле торжественно наградили победителей премии «Менеджер года-2019»

18 декабря в Барнауле наградили победителей XVIII премии «Менеджер года» по версии ИД «Алтапресс». Торжественная церемония прошла в уютном «Кафе в парке» (Парк спорта Алексея Смертина). На церемонии присутствовала вся бизнес-элита Алтайского края.

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Как проходило голосование

Впервые за прошедшие годы лучший из лучших определялся не открытым голосованием самих предпринимателей, как это было ранее, а решением членов «Клуба чемпионов», в который вошли победители данного конкурса предыдущих лет — Александр и Евгений Ракшины («Мария-Ра»), Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Вадим Смагин («Бочкари»), Максим Савинков («СиСорт»), Андрей Комяков («Строительная перспектива»).

Лонг-лист для «Клуба чемпионов» формировался на восьми экспертных советах, которые проводил ИД «Алтапресс» по разным направлениям в течение осени.

Здесь было свое закрытое голосование: тройка лидеров по каждому из направлений (IT, строительство, ритейл, финансы и другим) попадала в список на общее голосование.

Традиционно определялись победители отраслевых голосований.

Главного «Менеджера года-2019» члены «Клуба чемпионов» выбрали без особых споров, единогласно.

Кто стал победителем

«Менеджером года-2019» был признал генеральный директор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб. Эксперты отметили масштабный проект компании в области цифровизации.

Вручение премии &quot;Менеджер года-2019&quot;.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Дмитрий Лямзин.

Второе и третье место в этом году не присуждались.

Победители по отраслям

  • Александр Трофимов (Добрый доктор) — «Здоровье»
  • Виктор Филипчук (Новэкс) — «Ритейл»
  • Валерий Гачман (Грана) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
  • Владимир Отмашкин (ИСК Союз) — «Строительство»
  • Сергей Никулин (ВТБ) — «Финансы»
  • Сергей Егоров (НПП Алтайспецпродукт) — «Промышленность»
  • Сергей Приб (Алтайкрайэнерго) — «IT и связь»
  • Владимир Никифоров (АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»
  • Игорь Лузанов (Сибирская генерирующая компания) — «Энергетика»
Вручение премии &quot;Менеджер года-2019&quot;.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Дмитрий Лямзин.
Вручение премии &quot;Менеджер года-2019&quot;.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Дмитрий Лямзин.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

По традиции члены «Клуба чемпионов» сами определили тех руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в бизнесе.

В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:

  • Олег Махнаков (Рикон)
  • Дмитрий Иванов (Грильница)
  • Андрей Иваншин (Моквин)
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Также на церемонии за вклад в развитие экономики в крае были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Бочкари» (30 лет), «Ренессанс Косметик» (20 лет), «Барнаульский водоканал» (100 лет).

В 2019 году на вручении премии «Менеджер года» были выдвинуты специальные номинации.

  • Налогоплательщик года — «Мария-Ра» (Александр Ракшин)
  • Лидер Сибири — «Жилищная инициатива» (Юрий Гатилов)
Вручение премии &quot;Менеджер года-2019&quot;.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Дмитрий Лямзин.
  • Лидер России — «Нортек» (Игорь Канаков)
  • Инвестпроект года — «Алтайлес» (Иван Ключников)
  • Энергия прорыва — «Барнаульский пивоваренный завод» (Алексей Рыбников)
  • За независимость — «Алтайкапиталбанк» (Игорь Германенко)
Вручение премии &quot;Менеджер года-2019&quot;.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Дмитрий Лямзин.
  • Новая экономика — «Территория здоровья» (Илья Савицкий)
  • Социальная ответственность — «Редукционно-охладительные установки» (Михаил Дроздов)
  • За инженерную мысль — «Зиас Машинери» (Константин Денисенко)
Вручение премии &quot;Менеджер года-2019&quot;.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Дмитрий Лямзин.

О чем рассказали победители

— Чувствуете ли вы себя обладателем предпринимательского Оскара?

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Сергей Приб,
генеральный директор «Алтайкрайэнерго»:

Для меня это большой аванс. Уверен, что эта победа всей моей команды, я в ней только капитан. Хочу сказать спасибо моим коллегам из разных отраслей, которые успешны, сильны и амбициозны. Они помогают и нам двигаться вперед.

— Вы новичок на «Менеджере года». Как вам мероприятие?

Олег Махнаков,
директор компании «Рикон»:

— Я под впечатлением. Мне очень приятно сегодня здесь находиться и быть соучастником этого события. Встретил знакомых людей, узнал о новых проектах и предприятиях Алтайского края. Зачастую в силу своей занятости важная информации проходит мимо. А «Менеджер года» — это та площадка, на которой ты можем многое почерпнуть.

— Какие прорывные проекты были реализованы на вашем предприятии в 2019 году?

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Алена Вдовина,
представитель «Барнаульского пивоваренного завода»:

Награда в номинации «Энергия прорыва» для нас — очень важное признание тех стратегических решений, которые принимались нашими акционерами, и были воплощены в жизнь в течение всего 2019 года. В 2019 году Барнаульский пивоваренный завод сделал акцент на развитии безалкогольного направления. Так, например, наши безалкогольные коктейли начали выпускаться в алюминиевой банке.

В этом году ассортиментный портфель пополнился, как безалкогольными коктейлями в банке, так и безалкогольными энергетиками. Разработка нового продукта — энергетического напитка BUZZ — велась в тесном взаимодействии с целевой аудиторией. Молодежь Барнаула оценивала вкусы, выдвигала свои идеи по оформлению. Кроме того, само название придумали студенты МИЭМИС, с которым наш завод тесно сотрудничает.

— Какие приоритетные направления в медбизнесе вы для себя выбрали?

Илья Савицкий,
соучредитель клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:

Мы остановились на реабилитации. Считаем, что на данный момент это самое перспективное направление. Во-первых, оно совершенно не развито и представляет собой непаханое поле для деятельности. Во-вторых, есть возможность принести в этот бизнес новые технологии не только в области реабилитации пациентов с какими-либо проблемами, но и общего оздоровления. Речь, в частности, идет о популярных ныне программах активного долголетия.

— Вы чувствуете себя лидером Сибири?

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

В какой-то мере, да. На сегодняшний день наша компаний сдает больше всех квадратных метров построенного жилья. К этому успеху компания шла поступательным движением. Считаю, что постоянное развитие в бизнесе необходимо, иначе фиаско не избежать.

Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный пртнер
Генеральный пртнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Место
Место
Место
Место
Организатор
Организатор

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