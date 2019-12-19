Чемпионское решение. В Барнауле торжественно наградили победителей премии «Менеджер года-2019»

18 декабря в Барнауле наградили победителей XVIII премии «Менеджер года» по версии ИД «Алтапресс». Торжественная церемония прошла в уютном «Кафе в парке» (Парк спорта Алексея Смертина). На церемонии присутствовала вся бизнес-элита Алтайского края.

Как проходило голосование

Впервые за прошедшие годы лучший из лучших определялся не открытым голосованием самих предпринимателей, как это было ранее, а решением членов «Клуба чемпионов», в который вошли победители данного конкурса предыдущих лет — Александр и Евгений Ракшины («Мария-Ра»), Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Вадим Смагин («Бочкари»), Максим Савинков («СиСорт»), Андрей Комяков («Строительная перспектива»).

Лонг-лист для «Клуба чемпионов» формировался на восьми экспертных советах, которые проводил ИД «Алтапресс» по разным направлениям в течение осени.

Здесь было свое закрытое голосование: тройка лидеров по каждому из направлений (IT, строительство, ритейл, финансы и другим) попадала в список на общее голосование.

Традиционно определялись победители отраслевых голосований.

Главного «Менеджера года-2019» члены «Клуба чемпионов» выбрали без особых споров, единогласно.

Кто стал победителем

«Менеджером года-2019» был признал генеральный директор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб. Эксперты отметили масштабный проект компании в области цифровизации.

Вручение премии «Менеджер года-2019». Дмитрий Лямзин.

Второе и третье место в этом году не присуждались.

Победители по отраслям

Александр Трофимов ( Добрый доктор) — «Здоровье»

Добрый доктор) — «Здоровье» Виктор Филипчук ( Новэкс) — «Ритейл»

Новэкс) — «Ритейл» Валерий Гачман ( Грана) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

Грана) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Владимир Отмашкин ( ИСК Союз) — «Строительство»

ИСК Союз) — «Строительство» Сергей Никулин ( ВТБ) — «Финансы»

ВТБ) — «Финансы» Сергей Егоров ( НПП Алтайспецпродукт) — «Промышленность»

НПП Алтайспецпродукт) — «Промышленность» Сергей Приб ( Алтайкрайэнерго) — «IT и связь»

Алтайкрайэнерго) — «IT и связь» Владимир Никифоров ( АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»

АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство» Игорь Лузанов ( Сибирская генерирующая компания) — «Энергетика»

Вручение премии «Менеджер года-2019». Дмитрий Лямзин. Вручение премии «Менеджер года-2019». Дмитрий Лямзин. Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова. Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова. Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова. Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова. Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

По традиции члены «Клуба чемпионов» сами определили тех руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в бизнесе.

В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:

Олег Махнаков ( Рикон)

Рикон) Дмитрий Иванов ( Грильница)

Грильница) Андрей Иваншин ( Моквин)

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Также на церемонии за вклад в развитие экономики в крае были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Бочкари» (30 лет), «Ренессанс Косметик» (20 лет), «Барнаульский водоканал» (100 лет).

В 2019 году на вручении премии «Менеджер года» были выдвинуты специальные номинации.

Налогоплательщик года — «Мария-Ра» ( Александр Ракшин)

Александр Ракшин) Лидер Сибири — «Жилищная инициатива» ( Юрий Гатилов)

Вручение премии «Менеджер года-2019». Дмитрий Лямзин.

Лидер России — «Нортек» ( Игорь Канаков)

Игорь Канаков) Инвестпроект года — «Алтайлес» ( Иван Ключников)

Иван Ключников) Энергия прорыва — «Барнаульский пивоваренный завод» ( Алексей Рыбников)

Алексей Рыбников) За независимость — «Алтайкапиталбанк» ( Игорь Германенко)

Вручение премии «Менеджер года-2019». Дмитрий Лямзин.

Новая экономика — «Территория здоровья» ( Илья Савицкий)

Илья Савицкий) Социальная ответственность — «Редукционно-охладительные установки» ( Михаил Дроздов)

Михаил Дроздов) За инженерную мысль — «Зиас Машинери» ( Константин Денисенко)

Вручение премии «Менеджер года-2019». Дмитрий Лямзин.

О чем рассказали победители

— Чувствуете ли вы себя обладателем предпринимательского Оскара?

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Сергей Приб,

генеральный директор «Алтайкрайэнерго»:

Для меня это большой аванс. Уверен, что эта победа всей моей команды, я в ней только капитан. Хочу сказать спасибо моим коллегам из разных отраслей, которые успешны, сильны и амбициозны. Они помогают и нам двигаться вперед.

— Вы новичок на «Менеджере года». Как вам мероприятие?

Олег Махнаков,

директор компании «Рикон»:

— Я под впечатлением. Мне очень приятно сегодня здесь находиться и быть соучастником этого события. Встретил знакомых людей, узнал о новых проектах и предприятиях Алтайского края. Зачастую в силу своей занятости важная информации проходит мимо. А «Менеджер года» — это та площадка, на которой ты можем многое почерпнуть.

— Какие прорывные проекты были реализованы на вашем предприятии в 2019 году?

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Алена Вдовина,

представитель «Барнаульского пивоваренного завода»:

Награда в номинации «Энергия прорыва» для нас — очень важное признание тех стратегических решений, которые принимались нашими акционерами, и были воплощены в жизнь в течение всего 2019 года. В 2019 году Барнаульский пивоваренный завод сделал акцент на развитии безалкогольного направления. Так, например, наши безалкогольные коктейли начали выпускаться в алюминиевой банке. В этом году ассортиментный портфель пополнился, как безалкогольными коктейлями в банке, так и безалкогольными энергетиками. Разработка нового продукта — энергетического напитка BUZZ — велась в тесном взаимодействии с целевой аудиторией. Молодежь Барнаула оценивала вкусы, выдвигала свои идеи по оформлению. Кроме того, само название придумали студенты МИЭМИС, с которым наш завод тесно сотрудничает.

— Какие приоритетные направления в медбизнесе вы для себя выбрали?

Илья Савицкий,

соучредитель клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:

Мы остановились на реабилитации. Считаем, что на данный момент это самое перспективное направление. Во-первых, оно совершенно не развито и представляет собой непаханое поле для деятельности. Во-вторых, есть возможность принести в этот бизнес новые технологии не только в области реабилитации пациентов с какими-либо проблемами, но и общего оздоровления. Речь, в частности, идет о популярных ныне программах активного долголетия.

— Вы чувствуете себя лидером Сибири?

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

В какой-то мере, да. На сегодняшний день наша компаний сдает больше всех квадратных метров построенного жилья. К этому успеху компания шла поступательным движением. Считаю, что постоянное развитие в бизнесе необходимо, иначе фиаско не избежать.

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