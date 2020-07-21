Черепа на столе. Как праздник мертвых пробрался в барнаульский общепит

Ресторан «Кактус» на рынке барнаульского общепита решил закрепиться с помощью атмосферы Латинской Америки. Руководитель предприятия Максим Попов рассказал altapress.ru, почему посетители пьют из черепов и что такое фахитос.

Как открывали Латинскую Америку

В круглой сковороде шкварчит кушанье из зерен кукурузы, кусочков мяса, авокадо и перца. Это мексиканское блюдо фахитос, которое пользуется спросом в ресторане «Кактус». В Барнауле он открылся 15 февраля.

Руководитель предприятия Максим Попов в ресторанном бизнесе уже больше 5 лет и изначально не планировал связывать свою деятельность с экзотической кухней. Прежнее заведение было формата гастробар, но он не нашел у посетителей должного отклика. Однако эта неудача и подтолкнула Максима к тому, чтобы поменять направление предприятия.

Ресторан «Кактус» Предоставлено altapress.ru

Максим Попов,

руководитель ресторана «Кактус»:

Мы даже этому рады, хотя и немного прогорели в деньгах. Но без ошибок не бывает результата, так не было бы и «Кактуса». После неудачи с гастробаром решили изменить формат и теперь позиционируем себя как полноценный ресторан.

Латиноамериканская тематика была выбрана не случайно. Она придает ресторану индивидуальность. Максим Попов знаком с атмосферой стран Латинской Америки не понаслышке: он уже бывал на Кубе, в будущем собирается посетить Мексику и Перу.

Шероховатости и тонкости

Открытие «Кактуса» обошлось создателям весьма дорого. Привлекались заемные средства, также были вложены личные накопления. Но организаторы не жалеют об этом и считают, что ужиматься в расходах здесь нельзя. «Если попытаешься сэкономить, то в будущем будешь переплачивать, это экономия в долг», — говорит Максим.

Ресторан «Кактус» Предоставлено altapress.ru

Главной проблемой организаторов стал набор команды. Для новых сотрудников проводили обучение и посвящали их в тонкости ресторанного бизнеса. Также учитывали не только навыки новичка, но и его способность работать в коллективе.

Максим Попов,

руководитель ресторана «Кактус»:

Без шероховатостей здесь не обходится. Я считаю поиск кадров самым сложным этапом, причем не только в начале, но и на протяжении всей работы.

Не обходится и без конкуренции с другими предприятиями. Сфера общепита хорошо развилась в городе, и это оказывает свое влияние. Но оригинальная концепция «Кактуса» помогает ему привлекать посетителей. Однако это не повод расслабиться: ресторану еще предстоит надежно себя зарекомендовать, на что уйдет немало времени.

Ресторан «Кактус» Предоставлено altapress.ru

Аппетитные цвета

Организаторам пришлось немало потрудиться, чтобы создать обстановку жарких стран. Это связано с тем, что тематические элементы декора крайне трудно найти не только в Барнауле, но и по всей России. В этом руководителю помогла дизайнер Ольга Повиченко. Вместе они заказывали детали интерьера через интернет.

Колорит Латинской Америки передают бокалы в виде древних тотемов и кружки-черепа. Такие чаши посвящены латиноамериканскому празднику мертвых, который ежегодно проводят в Мексике, Гватемале, Гондурасе и других странах.

Особое предпочтение в дизайне ресторана отдают ярким цветам. По вечерам лампы в виде крестов наполняют заведение фиолетовым, желтым и зеленым светом. Максим Попов считает, что они улучшают настроение и аппетит посетителей.

Ресторан «Кактус» Предоставлено altapress.ru

А одна из стен «Кактуса» расписана в виде пустыни: с шероховатым песком, высоким кактусом и горами на горизонте. Для этого руководитель нанимал художника, Николая Замятина, которого считает профессионалом своего дела.

На этом фоне часто выступали музыканты. Они играли латиноамериканскую музыку и использовали соответствующие инструменты, например африканский барабан конга.

Лайм всему голова

Яркие в ресторане не только светильники, но и блюда. Так, в меню «Кактуса» есть, например, лаймовый суп «сопо де лима», в который входит авокадо, курица, тортилья, зелень и перец чили.

Ресторан «Кактус» Предоставлено altapress.ru

Рецепты разрабатывает шеф-повар Данил Шахов, который долгое время работал в Испании и Барселоне. Знание испанской кухни помогло ему освоить латиноамериканскую, так как они похожи. Данил готовит национальные блюда разных стран Южной Америки. Самыми популярными являются тако с мраморной говядиной и соусом гуакамоле, фахитос и перуанские роллы Nikkei. Часто используются авокадо и лайм.

Необходимые ингредиенты ресторану приходится специально заказывать у поставщиков, так как их трудно найти в обычных магазинах. В связи с этим иногда случаются перебои в поставках, поэтому повара стараются запасать основные компоненты.

Шеф-повар Данил Шахов Предоставлено altapress.ru

Средний чек в ресторане «Кактус» составляет 700−800 рублей. А в будни предлагается комплексный ланч из трех блюд за 300 рублей.

Погодные трудности

Пандемия нанесла немалый ущерб ресторанному бизнесу, но и ей постепенно приходит конец. За время карантина организаторы отработали внутренние процессы и добавили новые компоненты интерьера.

Ресторан «Кактус» Предоставлено altapress.ru

Работа ресторана «Кактус» закипела вновь, когда разрешили принимать посетителей на летних верандах. Однако теперь рабочий процесс во многом зависит от погодных условий, и предсказания метеорологов могут повлиять на приход посетителей. В хорошую погоду можно ожидать большой наплыв, а в плохую столики будут пустовать.

Максим Попов,

руководитель ресторана «Кактус»: