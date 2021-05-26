Черепаха не смогла из Бийска добраться с ветерком до Новосибирска из-за мошенников

В Алтайском крае полиция разбирается в двух случаях мошенничества при поиске попутчиков, сообщает региональное МВД.

На обман мошенников попались двое жителей Бийска, которые решили воспользоваться сервисом по поиску попутчиков.

В первом случае 25-летняя девушка захотела отправить черепаху в Новосибирск.

«Для расчета за услугу прошла по ссылке, заполнила необходимые поля и в тот же момент лишилась более 11 500 рублей», — рассказали в ведомстве.

В другом случае денег лишился 38-летний инженер — нашел поездку до Новосибирска, ввел данные карты для оплаты и потерял почти 60 тыс. рублей.

Полиция в очередной раз рекомендует проявлять бдительность и не вводить везде данные банковских карт. Как минимум, приложение или сайт можно проверить на мошенничество.

Ранее житель Бийска заказал в интернете телефон, оплатил и получил коробку с землей.