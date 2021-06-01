«Через пару лет можете уже не приезжать на Алтай»: фотограф показала пронзительные снимки в горах мусора

Фотограф из Республики Алтай Сынару Ороева опубликовала серию снимков, которые показывают обратную сторону туризма и не только — свалки мусора, которые остаются у подножия гор после людей.

«Через пару лет можете уже не приезжать на Алтай, друзья, потому что у нас нечего будет смотреть. Мы сможем вам показать уже не те горы, а огромные горы свалок», — пишет автор под фотографиями.

На кадрах свалка у Акташа. При сильном порыве ветра огромная стена мусора летит в сторону гор, рек и уникального гейзерового озера. И это не единственная подобная свалка — их очень много.

«Этой серией работ мы никого не призываем и не агитируем. Было бы очень здорово, если каждый человек, живущий на земле, взял на себя ответственность», — отмечает Сынару.

Подписчиков глубоко тронул проект талантливого фотохудожника — на такие снимки больно смотреть.

«Если не такие фотографии заставят задуматься, то уж не знаю, что тогда. Пронзительно», — пишут в комментариях.