Через увлечения к энергосбережению: «Алтайкрайэнерго» поддерживает фестиваль «#ВместеЯрче»

Так, Совет молодых специалистов «Алтайкрайэнерго» организовал встречу энергетиков с воспитанниками детского дома. Проведя предварительный мониторинг, выяснилось, что большинство ребят никогда не были в боулинге. Молодые энергетики сделали всё возможное, чтобы подарить детям яркий, познавательный и незабываемый день, пригласив ребят сначала в аппарат управления, а потом и на турнир. Обширная программа мероприятия включала в себя знакомство с энергетической отраслью и деятельностью «Алтайкрайэнерго», правилами энергосбережения и электробезопасности, прогулку по столице региона и, конечно, захватывающую игру в боулинг.

«Алтайкрайэнерго» поддерживает фестиваль «#ВместеЯрче». Фото: АО «СК Алтайкрайэнерго»

Вопросы безопасности на энергообъектах и правила энергосбережения в быту в первой части познавательной встречи были освящены для ребят в игровой форме на необычном уроке, который вместо учительницы провела ведущий специалист по охране труда АО «СК Алтайкрайэнерго» Александра Серова. После чего все отправились на дружеский турнир в боулинг-клуб, где Зинаида Утятникова провела мастер-класс и поделилась секретами игры. Работая ведущим специалистом сектора по корпоративному управлению и управлению имуществом АО «СК Алтайкрайэнерго», Зинаида увлечена игрой в боулинг и является постоянным участником и победителем турниров. Во время состязаний энергетики постоянно общались с ребятами о правилах электробезопасности и энергосбережения.

«Алтайкрайэнерго» поддерживает фестиваль «#ВместеЯрче». Фото: АО «СК Алтайкрайэнерго»

Также ранее прошла встреча в Центральной городской библиотеке имени Л. С. Мерзликина в городе Новоалтайске. Здесь с детьми общался ведущий инженер управления транспорта и учета электроэнергии АО СК «Алтайкрайэнерго» Александр Нарушевич. Александр — многогранный человек, перечень его увлечений обширен: прыжки с парашютом, армрестлинг, сноуборд, но главным его хобби всегда были мотоциклы. Дети, пришедшие на эту встречу в библиотеку, надолго запомнят захватывающие рассказы байкера и инженера о мотопутешествиях и правилах энергосбережения.

Главным на этих встречах было сочетание игровой и неформальной форм общения, производящие на ребят особо яркое впечатление. В закрепление услышанного материала о правилах энергосбережения в быту на встречах детям транслировался короткий фильм, героем которого стал 12-летний Тимофей Головчук, ставший победителем первого в регионе конкурса видеороликов «#ВместеЯрче» в прошлом сезоне. Многие участники встреч изъявили желание также создать собственное видео. К слову, принять участие в конкурсе видеороликов, направленных на повышение энергоэффективности экономики России, могут все жители Алтайского края без ограничений по возрасту и полу. Для этого необходимо снять короткий фильм и направить заявку в пресс-службу «Алтайкрайэнерго» (ake-ps@altke.ru). Познакомиться с положением о конкурсе можно на сайте компании.