«Черная метка»: творческий и возмущенный житель алтайского города изобразил мэра в виде грызуна

В Рубцовске у недавно благоустроенных общественных территорий появились рисунки в духе творчества английского андерграундного художника Бэнкси. Фотографию опубликовал Telegram-канал « Алтайский сыр ».

По информации автора канала, таким образом творческий житель города поставил «черную метку» рубцовскому мэру Дмитрию Фельдману.

«Благоустройство» обернулось позором для чиновников: сквер Победы за зиму приходит в негодность, на ремонте набережной «сэкономили» и не доделали на 6,5 млн", — отмечается в сообщении.

Что не так с набережной в Рубцовске

Экспертиза набережной Петрова обнаружила недоделки на миллионы рублей. Выяснилось, что под плиткой на набережной отсутствует бетонное основание.

«На сегодня позиция администрации однозначна: мы не согласны с данным решением, так как во время экспертизы не было учтено то, что во время проведения работ были внесены изменения в проектную документацию. По согласованию трех сторон: это проектная организация, администрация Рубцовска, как заказчик и подрядчик. Вместо тротуарной плитки использовалась брусчатка, укладка ее производится на песко-цементный раствор», — цитирует ГТРК «Алтай» замглавы администрации Рубцовска Олега Обуховича.

Набережная в Рубцовске. rubtsovskmv.ru

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Рубцовске планируют благоустроить две общественных территории, определенные по результатам онлайн-голосования.

Первое и второе места заняли городской парк культуры и отдыха имени Кирова и разделительная пешеходная полоса по проспекту Рубцовскому от проспекта Ленина до улицы Пролетарской.