«Черная пятница»: в ТРЦ «Огни» пройдет розыгрыш IPhone 11

Как стать обладателем IPhone 11*
- 29 ноября совершить покупку от 1000 рублей в любом отделе ТРЦ «Огни»;
- 29 ноября с 18:00 до 21:00 зарегистрировать свой чек (чем больше чеков, тем больше шансов) на фуд-корте ТРЦ «Огни» в специальной промо-зоне;
- Находиться на розыгрыше призов на фуд-корте ТРЦ «Огни» с 18:00 до 21:00 (розыгрыши будут проводиться 1 раз в час, присутствие на розыгрыше обязательно);
- Выигрывать много подарков.
Что еще?
29.11 с 18:00 для вас будет работать:
- тату-зона
- крутая фото-зона
- выступление битбоксеров
- выступление брейк-дансеров
- показ нижнего белья от отдела Bellissimo
Список скидок постоянно пополняется, проверяйте интересующие вас отделы на сайте www.ognimall.ru
Встречаемся в ТРЦ Огни, фуд-корт, ул. А. Петрова, 219б!
*Организатор акции: ТРЦ «Огни». Срок проведения акции: