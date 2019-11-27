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«Черная пятница»: в ТРЦ «Огни» пройдет розыгрыш IPhone 11

29 ноября состоится большая распродажа года! А чтобы покупать было еще интереснее, мы разыграем IPhone 11 64 ГБ, смарт-часы и другие призы среди покупателей ТРЦ «Огни».

"Черная пятница".
"Черная пятница".
Источник: ТРЦ "Огни".

Как стать обладателем IPhone 11*

  1. 29 ноября совершить покупку от 1000 рублей в любом отделе ТРЦ «Огни»;
  2. 29 ноября с 18:00 до 21:00 зарегистрировать свой чек (чем больше чеков, тем больше шансов) на фуд-корте ТРЦ «Огни» в специальной промо-зоне;
  3. Находиться на розыгрыше призов на фуд-корте ТРЦ «Огни» с 18:00 до 21:00 (розыгрыши будут проводиться 1 раз в час, присутствие на розыгрыше обязательно);
  4. Выигрывать много подарков.

Что еще?

29.11 с 18:00 для вас будет работать:

  • тату-зона
  • крутая фото-зона
  • выступление битбоксеров
  • выступление брейк-дансеров
  • показ нижнего белья от отдела Bellissimo

Список скидок постоянно пополняется, проверяйте интересующие вас отделы на сайте www.ognimall.ru

Встречаемся в ТРЦ Огни, фуд-корт, ул. А. Петрова, 219б!

*Организатор акции: ТРЦ «Огни». Срок проведения акции: 29.11.2019 г. Подробности об организаторе акции, месте и порядке ее проведения — на сайте www.ognimall.ru

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