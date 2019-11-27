«Черная пятница»: в ТРЦ «Огни» пройдет розыгрыш IPhone 11

29 ноября состоится большая распродажа года! А чтобы покупать было еще интереснее, мы разыграем IPhone 11 64 ГБ, смарт-часы и другие призы среди покупателей ТРЦ «Огни».

Как стать обладателем IPhone 11*

29 ноября совершить покупку от 1000 рублей в любом отделе ТРЦ «Огни»; 29 ноября с 18:00 до 21:00 зарегистрировать свой чек ( чем больше чеков , тем больше шансов) на фуд-корте ТРЦ «Огни» в специальной промо-зоне; Находиться на розыгрыше призов на фуд-корте ТРЦ «Огни» с 18:00 до 21:00 ( розыгрыши будут проводиться 1 раз в час , присутствие на розыгрыше обязательно); Выигрывать много подарков.

Что еще?

29.11 с 18:00 для вас будет работать:

тату-зона

крутая фото-зона

выступление битбоксеров

выступление брейк-дансеров

показ нижнего белья от отдела Bellissimo

Список скидок постоянно пополняется, проверяйте интересующие вас отделы на сайте www.ognimall.ru

Встречаемся в ТРЦ Огни, фуд-корт, ул. А. Петрова, 219б!