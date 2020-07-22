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Жизнь

Черничный день 22 июля: народные приметы на Панкратия и Кирилла

22 июля отмечается народно-христианский праздник Панкратий и Кирилл. По-другому его называют День Панкрата, Панкрат, День Кирилла, Кирилл и Ягодник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Черника. Витамины. Ягода.
Черника. Витамины. Ягода.
СС0

Народные традиции 22 июля

В этот день хозяйки примечали на огороде первый огурец. Когда он вызревал, его незаметно срывали и закапывали в дальнем конце огорода. Считалось, что после проведения такого ритуала, следующий год будет урожайным на огурцы.

Сегодня также готовили бочки под засолку. Их мыли, тщательно прочищали речным песком и золой и снова промывали.

С 22 июля наши предки начинали сбор черники. Ягода была в особом почете на Руси и считалась одной из целебных. Существовала поговорка: «Ягода-черника уведет от живота лихо».

Черника помогала справиться с большим количеством недугов. В первую очередь, это заболевания желудочно-кишечного тракта, ей лечили язву. Также она помогала при болезнях печени, суставов, малокровия и глаз. Ягоду применяли и в качестве мази. Ей растирали незаживающие раны и экземы.

Полезное питание. Йогурт со злаками и черникой.
Полезное питание. Йогурт со злаками и черникой.

22 июля на столе было изобилие блюд из этой ягоды. Чаще пекли пироги, варили кисель и морс и лепили вареники. Последнее в большинстве случаев не варили в воде, а готовили на пару, чтобы сохранить все целебные свойства черники.

Народные приметы 22 июля

  • Первый собранный огурец нужно обязательно закопать в огороде втайне от соседей, чтобы обеспечить хороший урожай.

  • Много черники уродилось — зима будет морозной.

  • Неяркая луна — жди затяжных дождей к концу месяца.

  • Черника еще не созрела к 22 июля — будет холодная осень.

  • Звезды видны, но светят тускло — скоро начнется гроза.

  • Лягушек не слышно — к похолоданию.

  • Кукушки кукуют — быть теплу.

  • Муравейники слишком большие, зима наступит рано и будет холодной.

  • Черничный взвар — Божий дар.

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