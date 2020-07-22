Народные традиции 22 июля
В этот день хозяйки примечали на огороде первый огурец. Когда он вызревал, его незаметно срывали и закапывали в дальнем конце огорода. Считалось, что после проведения такого ритуала, следующий год будет урожайным на огурцы.
Сегодня также готовили бочки под засолку. Их мыли, тщательно прочищали речным песком и золой и снова промывали.
С 22 июля наши предки начинали сбор черники. Ягода была в особом почете на Руси и считалась одной из целебных. Существовала поговорка: «Ягода-черника уведет от живота лихо».
Черника помогала справиться с большим количеством недугов. В первую очередь, это заболевания желудочно-кишечного тракта, ей лечили язву. Также она помогала при болезнях печени, суставов, малокровия и глаз. Ягоду применяли и в качестве мази. Ей растирали незаживающие раны и экземы.
22 июля на столе было изобилие блюд из этой ягоды. Чаще пекли пироги, варили кисель и морс и лепили вареники. Последнее в большинстве случаев не варили в воде, а готовили на пару, чтобы сохранить все целебные свойства черники.
Народные приметы 22 июля
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Первый собранный огурец нужно обязательно закопать в огороде втайне от соседей, чтобы обеспечить хороший урожай.
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Много черники уродилось — зима будет морозной.
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Неяркая луна — жди затяжных дождей к концу месяца.
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Черника еще не созрела к 22 июля — будет холодная осень.
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Звезды видны, но светят тускло — скоро начнется гроза.
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Лягушек не слышно — к похолоданию.
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Кукушки кукуют — быть теплу.
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Муравейники слишком большие, зима наступит рано и будет холодной.
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Черничный взвар — Божий дар.