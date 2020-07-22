22 июля отмечается народно-христианский праздник Панкратий и Кирилл. По-другому его называют День Панкрата, Панкрат, День Кирилла, Кирилл и Ягодник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 22 июля

В этот день хозяйки примечали на огороде первый огурец. Когда он вызревал, его незаметно срывали и закапывали в дальнем конце огорода. Считалось, что после проведения такого ритуала, следующий год будет урожайным на огурцы.

Сегодня также готовили бочки под засолку. Их мыли, тщательно прочищали речным песком и золой и снова промывали.

С 22 июля наши предки начинали сбор черники. Ягода была в особом почете на Руси и считалась одной из целебных. Существовала поговорка: «Ягода-черника уведет от живота лихо».

Черника помогала справиться с большим количеством недугов. В первую очередь, это заболевания желудочно-кишечного тракта, ей лечили язву. Также она помогала при болезнях печени, суставов, малокровия и глаз. Ягоду применяли и в качестве мази. Ей растирали незаживающие раны и экземы.

Полезное питание. Йогурт со злаками и черникой.

22 июля на столе было изобилие блюд из этой ягоды. Чаще пекли пироги, варили кисель и морс и лепили вареники. Последнее в большинстве случаев не варили в воде, а готовили на пару, чтобы сохранить все целебные свойства черники.

Народные приметы 22 июля