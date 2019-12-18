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Жизнь

«Черные» лесорубы валили алтайский лес и возили деревья на санях с лошадьми

В Алтайском крае сотрудники полиции с поличным задержали «черных» лесорубов, сообщает региональное МВД.

Алтайские крестьяне болезненно восприняли ограничения лесозаготовок и пошли воевать с царскими чиновниками за право рубить лес.
Алтайские крестьяне болезненно восприняли ограничения лесозаготовок и пошли воевать с царскими чиновниками за право рубить лес.

Накануне днем в лесном массиве, расположенном в двух километрах от села Верх-Слюдянка, сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин — 1961, 1985, 1991 годов рождения.

Лесорубы без разрешительных документов валили сырорастущую пихту. По данным ведомства, мужчины успели срубить 200 деревьев, которые договорились продать местному предпринимателю за 20 тыс. рублей.

Все срубленные деревья вывозили на пилораму на двух гужевых повозках, запряженных в сани.

Объем срубленной древесины составил около 20 кубических метров, а общая сумма материального ущерба — около 130 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Помимо деревьев полицейские изъяли бензопилу и два топора.

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