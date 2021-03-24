Черных коллекторов начнут сажать в тюрьмы

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности для «черных коллекторов», сообщает Российская газета. За насилие и угрозы преступникам будет грозить до 12 лет лишения свободы.

По законопроекту, коллекторов ждет штраф до 500 тыс. рублей или 5 лет тюрьмы. Максимальное наказание — 12 лет — грозит за преступление, совершенное группой лиц.

Наказывать планируют за такие приемы: — угрозы или применение насилия, — уничтожение или повреждение имущества, — клевета.

Правительство поддержало проект и предложило уточнить несколько положений.

Ранее уже были приняты законы, которые определяли общие положения о деятельности коллекторов, и регламентировали их работу, вводили административную ответственность за нарушения.