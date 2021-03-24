Черных коллекторов начнут сажать в тюрьмы

По законопроекту, коллекторов ждет штраф до 500 тыс. рублей или 5 лет тюрьмы. Максимальное наказание — 12 лет — грозит за преступление, совершенное группой лиц.
Наказывать планируют за такие приемы:
— угрозы или применение насилия,
— уничтожение или повреждение имущества,
— клевета.
Правительство поддержало проект и предложило уточнить несколько положений.
Ранее уже были приняты законы, которые определяли общие положения о деятельности коллекторов, и регламентировали их работу, вводили административную ответственность за нарушения.
«Однако практика показала, что ряд проблем остается нерешенным. Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким», — заявил Вячеслав Володин.