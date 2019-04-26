Чернобыль: история самого ужасающего в мире взрыва на АЭС

26 апреля 1986 года произошел взрыв на чернобыльской атомной электростанции. Миллионы пострадавших, непоправимый ущерб всему живому в радиусе нескольких десятков километров. До этого «неудачи» СССР принято было скрывать от населения и прессы, но подобного не случалось не только в Союзе — в мире. О катастрофе в Чернобыле и ее последствиях расскажет altapress.ru.

Чернобыль до взрыва

Чернобыльскую атомную электростанцию имени В. И. Ленина начали строить в 1970 году. Тогда же недалеко возвели город Припять. После запуска первого реактора в 1977 году население Чернобыля составило 14 000 жителей.

Имеющиеся транспортные связи — дорожные, железнодорожные и речные — превратили Чернобыль в перспективный областной центр. Сам же объект ​​должен был стать крупнейшей атомной электростанцией в мире. Предполагалось возвести 12 реакторов, мощностью каждого из которых 1000 МВт. Однако, задуманное так и не осуществилось.

Авария на ЧАЭС

Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции прогремел в 4-м энергоблоке 26 апреля 1986 года, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Ночью специалисты проводили эксперимент по измерению инерционного вращения турбогенератора. Перегрев топлива спровоцировал разрушения активной зоны реактора. При этом, реактор не был оснащен должным образом. Автоматика оказалась не технологичной и это затрудняло и управление, и контроль за станцией. О сбоях в ходе эксперимента никто даже не догадывался.

Реактор в принципе не должен был работать в ту ночь. Но его отключение перенесли на 9 часов позже, в связи с предстоящим празднованием 1 Мая. Тогда в электричестве нуждались для завершения производственного плана. Остановить реактор стало задачей другой смены, которая была к этому не подготовлена.

Взрывы прогремели в 1:24 по местному времени. Их было два. Исследования показали, что системы безопасности были попросту отключены или выведены из строя — еще до первого взрыва.

Радиоактивный пар вместе с водородом разрушили крышку реактора весом в 1200 тонн, а затем крышу станции. И если первый взрыв некоторые исследователи относят к химическому, то второй точно был ядерным, с выходом 0,3 килотонн. Сразу после аварии другие реакторы отключили, а управление электростанцией перешло в аварийный режим из подземного бункера.

Очевидцы сходятся в показаниях: за первым взрывом последовало красное пламя, за вторым — голубое. После над реактором поднялся «гриб».

Эвакуация из зоны отчуждения

Взрывы, произошедшие на атомной электростанции, повлекли серьезные превышения норм уровня радиации — в тысячу раз. Но населению в 50 тысяч человек об угрозе загрязнения сообщили только на следующий день. Их так и не снабдили йодными таблетками, которые могли бы понизить уровень радиации в организме. Эвакуация началась 27 апреля 1986 года в 14:00. С собой разрешалось взять только самое необходимое. Запрещалось вывозить, например, даже домашних животных, так как их шерсть могла пропитаться радиоактивной пылью. Власти обещали, что жители смогут вернуться домой через несколько дней, однако все получилось иначе.

Чтобы избежать распространения загрязнений специальные бригады получили задание ликвидировать всех животных в пострадавшей зоне. 5 мая эвакуация из зоны отчуждения (в радиусе 30 км от Чернобыля) завершилась.

Обращение к населению:

Внимание, внимание, внимание, уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Полный текст обращения Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей, и, в первую очередь, детей, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в ближайшие населённые пункты Киевской области. Для этого к каждому жилому дому сегодня, двадцать седьмого апреля, начиная с четырнадцати ноль-ноль часов будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определён круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования предприятий города. Все жилые дома на период эвакуации будут охраняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя своё жильё, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.

Жертвы чернобыльской катастрофы

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Радиоактивные выбросы взрыва на Чернобыльской АЭС достигли высоты полутора километров. Ветер, дувший с юго-востока распространил зараженное облако вплоть до территорий скандинавских стран, затем оно вернулось обратно, в воздушную зону над Украиной. Второе загрязненное облако проплыло через Польшу в Чехословакию, затем в Австрию. Оно очистилось в Альпах и вернулось в Польшу. Зараженные облака так или иначе облетели весь мир.



Количество пострадавших разнится — по официальным данным, катастрофа унесла около 600 000 человеческих жизней.

Всех жертв можно разделить на несколько категорий. Так ликвидаторы (спасатели, солдаты, проводившие работы по очистке от вредных выбросов, пожарные и сотрудники правоохранительных органов) составили группу в 200−240 тысяч человек. Примерно 120 тысяч человек — пострадавшие жители близлежащих областей Чернобыля. Еще 220 тысяч человек среди тех, кто эвакуировался с загрязненных территорий позже.

Общее число пострадавших приближено к 10 миллионам человек, из них только 3,2 в Украине.

Кто ответил за взрыв

Дело о взрыве на АЭС официально закрыли. Следствие пришло к выводу о том, что персонал электростанции не соблюдал необходимые правила безопасности. Директора электростанции Брюханова и главного инженера Фомина приговорили к 10 годам лишения свободы. К 5 годам приговорили заместителя главного инженера Дятлова. Понесли наказание также начальник реакторного цеха Коваленко, сменщик электростанции Рогожкин и государственный инспектор Лаушкин.

Что ждет Чернобыль

На загрязненных территориях по сей день проживают около 5 миллионов человек. Сама чернобыльская зона отчуждения охраняется стражами правопорядка. С недавних пор она стала модным туристическим объектом, главным в Украине. Каждый год там бывает больше 50 000 человек.

Существует проект, на который рассчитывают власти — строительство на месте станции хранилища отработанного ядерного топлива для Европы. Новый саркофаг даст возможность безопасно хранить отходы до 100 лет.

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