Черноямский Белоярск. В алтайском поселке из-за разбитых дорог десятками тонут, застревают и ломаются автомобили

Как теннисные мячики
На удивление, ехать по Новоалтайску на автомобиле комфортно: некоторые дороги сделаны так хорошо, что кажутся лучше барнаульских. На пути всего пару раз попадается полотно с ямами, которые, впрочем, хорошо видны, и их можно было объехать. Казалось бы — на что жаловаться?
Но все это не касается отдаленного уголка города – микрорайона Белоярска. На подъезде к первому мосту через Черемшанку, в сторону села Зудилово, закрадываются сомнения: а так ли нам нужно на ту сторону?
Еще до моста разливается настоящее море. Весной это обычное и, как правило, временное явление практически во всех дворах не только края, но и страны. Однако в Белоярске под глубокими лужами скрывается опасность пострашнее – ямы глубиной по 14-16, а то и все 20 см, в ширину – до полутора метров.
Даже местные, выучившие дорогу наизусть, постоянно угождают в них, подпрыгивая на дороге, как теннисные мячики. Низкие машины скрываются в лужах наполовину. И это еще терпимо, говорят жители, — накануне воду всю ночь откачивали.
Убитые подвески и погнутые диски
По утверждениям белоярцев, только за последнюю неделю марта восемь человек обратились в ГИБДД и оформили ДТП, застряв в ямах посреди дороги. По словам же мастеров из ближайшего автосервиса, в день к ним приезжают 12-15 автомобилей из Белоярска – с пробитыми колесами, погнутыми дисками, убитыми подвесками и прочими повреждениями. На наших глазах отчаянные местные голыми руками выудили из глубин несколько отвалившихся деталей, которые, в теории, могли бы послужить причиной новых ДТП.
Застревают здесь даже пассажирские автобусы. В прошлом году, говорит Екатерина Ермолаева, депутат Новоалтайского городского собрания, люди не могли покинуть салон вставшего посреди моста транспорта полчаса – вокруг были непроходимые лужи. Мы направили в ГИБДД запрос, чтобы узнать точное количество аварий, случившееся на этом мосту.
«Госавтоинспекцию вызывают единицы. У нас в микрорайоне работает всего один экипаж ДПС, ждать долго – чуть ли не весь день. Да и не все знают, что можно получить компенсацию за ДТП», — уверена Екатерина Ермолаева, которая также ежедневно проезжает через разбитый мост.
Ремонт не светит
Белоярцы уже пять лет не могут добиться ремонта этого совсем небольшого отрезка дороги. Обращения в местную администрацию результата не дают. В 2021 году власти обещали включить дорогу в планы проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. Не получилось. Пообещали в 2023-м, потом – в 2024-м.
Но Екатерина Ермолаева утверждает, что на новоалтайском городском собрании депутатов тему обсуждали – в Белоярске в этом году не отремонитруют ни одной дороги по БКД. На сайте проекта действительно не отмечено никаких планов.
«В прошлом году нам сделали так называемый ямочный ремонт. В итоге ямы разрыли еще больше, а заложенную в них смесь вскоре смыло. Стало еще хуже – дорога оказалась вообще непроезжей», — говорит депутат.
Дело в ливневках
Огромная лужа, к слову, не всегда высыхает даже летом. Стоит пройти небольшому дождику – вода снова накрывает большую часть дороги, перекрывая доступ к пешеходному переходу, двум автобусным остановкам и проходу к школе.
Дело, говорят белоярцы, в забитых ливневках. По ним действительно видно – вода совсем не уходит, а порой даже переливается за край трубы. Просьбы почистить ливневые канализации также неоднократно уходили в администрацию.
«Нам обещали вскрыть и починить ливневку в 2023 году. Но, как видите, прошло уже три месяца 2024-го. По-хорошему, их надо рыть заново. Старые никуда не годятся и даже после чистки скоро снова засорятся», — говорит белоярец Сергей Батыгин.
Ходят по дому обутыми
Из-за плохой ливневой канализации талые воды терроризируют не только дорогу, но и дома и огороды.
«Половина Белоярска тонет. Люди ходят по дому обутыми, потому что к ним зашла вода. При этом воде есть куда уходить: у нас есть яры. Нужно лишь построить хорошую ливневку», — сходятся во мнении другие белоярцы.
Местные жители считают, что про них совершенно забыли – они ведь находятся в самой отдаленной части Новоалтайска. Снег практически не вывозят, поэтому зимой тротуары превращаются в скользкие горки, с которых легко упасть. Через мост ходят в основном дети – в школу, которая находится сразу по ту сторону Черемшанки. С одной стороны – овраг, с другой – автомобили. В итоге путь в школу превращается в ходьбу по совсем не тонкому льду.
Весной все снежные массивы превращаются в грязную кашу, которую сложно преодолеть не только пешеходам и легковым автомобилям, но и спецслужбам. Автомобили скорой приходится выталкивать руками, а пожарные едва успевают приехать.
Altapress.ru в ближайшее время свяжется с администрацией белоярского микрорайона, чтобы выяснить, на каком этапе находится решение вопросов по поводу вывоза снега и ремонта ливневой канализации и дороги. Ответы опубликуем.
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