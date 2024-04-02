Черноямский Белоярск. В алтайском поселке из-за разбитых дорог десятками тонут, застревают и ломаются автомобили

Восемь за неделю, три — в один миг. Именно столько автомобилей сломались и застряли на разбитой дороге в новоалтайском микрорайоне — Белоярске. И это только те, кто обратился в ГИБДД, остальные выбирались из плена выбоин, грязи и луж своими силами. Местные жители годами не могут добиться ремонта ни дороги, ни ливневой канализации, а ямы, тем временем, только разрастаются.

Как теннисные мячики

На удивление, ехать по Новоалтайску на автомобиле комфортно: некоторые дороги сделаны так хорошо, что кажутся лучше барнаульских. На пути всего пару раз попадается полотно с ямами, которые, впрочем, хорошо видны, и их можно было объехать. Казалось бы — на что жаловаться?

Но все это не касается отдаленного уголка города – микрорайона Белоярска. На подъезде к первому мосту через Черемшанку, в сторону села Зудилово, закрадываются сомнения: а так ли нам нужно на ту сторону?

Разбитая дорога в Новоалтайске, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова

Еще до моста разливается настоящее море. Весной это обычное и, как правило, временное явление практически во всех дворах не только края, но и страны. Однако в Белоярске под глубокими лужами скрывается опасность пострашнее – ямы глубиной по 14-16, а то и все 20 см, в ширину – до полутора метров.

Даже местные, выучившие дорогу наизусть, постоянно угождают в них, подпрыгивая на дороге, как теннисные мячики. Низкие машины скрываются в лужах наполовину. И это еще терпимо, говорят жители, — накануне воду всю ночь откачивали.

Убитые подвески и погнутые диски

По утверждениям белоярцев, только за последнюю неделю марта восемь человек обратились в ГИБДД и оформили ДТП, застряв в ямах посреди дороги. По словам же мастеров из ближайшего автосервиса, в день к ним приезжают 12-15 автомобилей из Белоярска – с пробитыми колесами, погнутыми дисками, убитыми подвесками и прочими повреждениями. На наших глазах отчаянные местные голыми руками выудили из глубин несколько отвалившихся деталей, которые, в теории, могли бы послужить причиной новых ДТП.

Разбитая дорога в Новоалтайске, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова Разбитая дорога в Новоалтайске, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова Разбитая дорога в Новоалтайске, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова Разбитая дорога в Новоалтайске, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова

Застревают здесь даже пассажирские автобусы. В прошлом году, говорит Екатерина Ермолаева, депутат Новоалтайского городского собрания, люди не могли покинуть салон вставшего посреди моста транспорта полчаса – вокруг были непроходимые лужи. Мы направили в ГИБДД запрос, чтобы узнать точное количество аварий, случившееся на этом мосту.

«Госавтоинспекцию вызывают единицы. У нас в микрорайоне работает всего один экипаж ДПС, ждать долго – чуть ли не весь день. Да и не все знают, что можно получить компенсацию за ДТП», — уверена Екатерина Ермолаева, которая также ежедневно проезжает через разбитый мост.

Ремонт не светит

Белоярцы уже пять лет не могут добиться ремонта этого совсем небольшого отрезка дороги. Обращения в местную администрацию результата не дают. В 2021 году власти обещали включить дорогу в планы проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. Не получилось. Пообещали в 2023-м, потом – в 2024-м.

Но Екатерина Ермолаева утверждает, что на новоалтайском городском собрании депутатов тему обсуждали – в Белоярске в этом году не отремонитруют ни одной дороги по БКД. На сайте проекта действительно не отмечено никаких планов.

«В прошлом году нам сделали так называемый ямочный ремонт. В итоге ямы разрыли еще больше, а заложенную в них смесь вскоре смыло. Стало еще хуже – дорога оказалась вообще непроезжей», — говорит депутат.

Дело в ливневках

Огромная лужа, к слову, не всегда высыхает даже летом. Стоит пройти небольшому дождику – вода снова накрывает большую часть дороги, перекрывая доступ к пешеходному переходу, двум автобусным остановкам и проходу к школе.

Дело, говорят белоярцы, в забитых ливневках. По ним действительно видно – вода совсем не уходит, а порой даже переливается за край трубы. Просьбы почистить ливневые канализации также неоднократно уходили в администрацию.

Неисправная ливневая канализация, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова Неисправная ливневая канализация, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова Неисправная ливневая канализация, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова Неисправная ливневая канализация, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова

«Нам обещали вскрыть и починить ливневку в 2023 году. Но, как видите, прошло уже три месяца 2024-го. По-хорошему, их надо рыть заново. Старые никуда не годятся и даже после чистки скоро снова засорятся», — говорит белоярец Сергей Батыгин.

Ходят по дому обутыми

Из-за плохой ливневой канализации талые воды терроризируют не только дорогу, но и дома и огороды.

«Половина Белоярска тонет. Люди ходят по дому обутыми, потому что к ним зашла вода. При этом воде есть куда уходить: у нас есть яры. Нужно лишь построить хорошую ливневку», — сходятся во мнении другие белоярцы.

Разбитая дорога в Новоалтайске, микрорайон Белоярский. Анна Зайкова

Местные жители считают, что про них совершенно забыли – они ведь находятся в самой отдаленной части Новоалтайска. Снег практически не вывозят, поэтому зимой тротуары превращаются в скользкие горки, с которых легко упасть. Через мост ходят в основном дети – в школу, которая находится сразу по ту сторону Черемшанки. С одной стороны – овраг, с другой – автомобили. В итоге путь в школу превращается в ходьбу по совсем не тонкому льду.

Весной все снежные массивы превращаются в грязную кашу, которую сложно преодолеть не только пешеходам и легковым автомобилям, но и спецслужбам. Автомобили скорой приходится выталкивать руками, а пожарные едва успевают приехать.

Altapress.ru в ближайшее время свяжется с администрацией белоярского микрорайона, чтобы выяснить, на каком этапе находится решение вопросов по поводу вывоза снега и ремонта ливневой канализации и дороги. Ответы опубликуем.

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