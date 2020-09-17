Чертово яблоко! Тест: что вы знаете о картофеле

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О, картошка! Второй хлеб, любимый продукт молодежи и стариков. Тебе мы ставим памятники. Для тебя мы еще держим погреба и выезжаем на дачу. Для тебя мы надрываем спины и опустошаем кошельки. Но что мы знаем о тебе? Это мы выясним с помощью теста altapress.ru.
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Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter