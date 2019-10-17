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Жизнь

Четыре бабушки стали главными звездами на свадебном торжестве

Американские молодожены Линдси и Таннер Раби решили сделать свою свадьбу особенным днем не только для себя, но и для своих бабушек.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Они попросили бабушек выполнить роль цветочниц. Обычно это делают маленькие дети, которые идут по проходу к алтарю впереди невесты и разбрасывают лепестки роз. Также цветочницы обычно подносят молодоженам обручальные кольца.

Но молодожены решили, что вместо детей это должны сделать их самые близкие люди: 70-летняя бабушка Таннера Джойс Раби, две бабушки Линдси — 72-летняя Бетти Браун и 76-летняя Ванда Грант, а также 90-летняя прабабушка Кэтлин Браун.

Для пожилых леди были на заказ сшиты одинаковые праздничные наряды, чтобы подчеркнуть их важную миссию в этот день, пишет New York Post.

Комментаторы под опубликованным фото были единодушны — фантастическая идея!

Невеста рассказала, что бабушки были самыми счастливыми людьми на этом празднике, пишет mail.ru. Они были очень взволнованы и с удовольствием выполняли возложенные на них обязанности.

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