Четыре пациента с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за день

В тяжелом состоянии находятся 175 человек, из которых 76 на ИВЛ.
Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечится 641 человек и 156 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае составляет 52 410 человек. Выздоровели всего 47 075 пациентов. Умерло 3 312 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 35,
- Бийский район — 6,
- Рубцовск, Славгород — по 3 заболевших,
- Алейский, Баевский, Бурлинский, Первомайский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Павловский, Романовский, Усть-Пристанский район — по 1 заболевшему.