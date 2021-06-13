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Жизнь

Четыре пациента с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за день

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердили 64 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 5 пациентов, умерло 4 человека, сообщили 13 июня в оперштабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 175 человек, из которых 76 на ИВЛ.

Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечится 641 человек и 156 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае составляет 52 410 человек. Выздоровели всего 47 075 пациентов. Умерло 3 312 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 35,
  • Бийский район — 6,
  • Рубцовск, Славгород — по 3 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Бурлинский, Первомайский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Павловский, Романовский, Усть-Пристанский район — по 1 заболевшему.
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