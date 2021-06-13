Четыре пациента с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за день

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердили 64 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 5 пациентов, умерло 4 человека, сообщили 13 июня в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 175 человек, из которых 76 на ИВЛ.

Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечится 641 человек и 156 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае составляет 52 410 человек. Выздоровели всего 47 075 пациентов. Умерло 3 312 человек.

Новые случаи