Четыре полосы, тротуары и павильоны: как в Барнауле реконструировали объездную дорогу

В Барнауле за три месяца провели реконструкцию участка шоссе Ленточный бор протяженностью 4,5 км. Результаты работы лично приехали посмотреть губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк.

Дорога стала четырехполосной, появились автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами, созданы пешеходные переходы и тротуары на обочинах.

Виктор Томенко поблагодарил всех работников дорожных предприятий за хорошо проделанную работу и поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Он подчеркнул, что дорожники выполняют системообразующую работу и, благодаря их ответственности и преданности удалось за несколько лет улучшить положение дел в дорожном хозяйстве.

«В начале этого года было понятно, что мы можем направить в дорожный фонд, на все дорожные работы в крае 10,8 миллиарда рублей. Но учитывая особое внимание и со стороны президента, и со стороны правительства России, взаимодействуя с федеральными органами власти — министерством транспорта, федеральным дорожным агентством, сегодня на совершенствование дорожной инфраструктуры мы можем направить уже более 13 миллиардов рублей», — отметил Томенко.

Все эти деньги вложат в дело и превратят в нужные и качественные объекты, уверен губернатор.

В Барнауле уже 71% дорог находятся в нормативном состоянии, тогда как три года назад доля таких дорог составляла 37%, заметил Франк.