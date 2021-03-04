Четыре просьбы к премьеру. Томенко рассказал, о чем попросил Мишустина во время визита в Барнаул

Губернатор Алтайского края обратился к премьер-министру РФ за решением ряда ключевых проблем региона. Михаил Мишустин их поддержал — все письма, переданные председателю Правительства, отданы в работу. Об этом глава региона рассказал журналистам 4 марта в ходе брифинга.

Чуйский тракт

Так, в числе первых была просьба поддержать инициативу реконструировать Чуйский тракт. Несмотря на то, что это федеральная трасса, Виктор Томенко решил продвинуть инициативу именно на региональном уровне.

Глава Алтайского края пояснил, что федеральная трасса протянулась от Новосибирска до Монголии на тысячи километров. Из них 316 км проходят по территории региона.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

«На сегодняшний день 52 км различных участков этой дороги модернизированы, расширенны и реконструированы, и отлично выполняют свою функцию. Остальная часть востребована и интенсивно загружена. В сезоны, когда обычная экономическая активность дополняется туристической, нагрузка возрастает до 43 тыс. автомобилей в сутки. В связи с этим, двухполосная дорога — это не просто не комфортно, но и очень опасно», — пояснил губернатор.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

На сегодняшний день совместно с «Автодором» уже подготовлена «дорожная карта» развития Чуйского тракта до 2030 года. Согласно ей дорогу планируется расширить, увеличив полосность.

Губернатор предположил, что комплекс работ может обойтись бюджету в 50 млрд рублей.

«Эти деньги, даже растянутые на ближайшие восемь-девять лет — серьезные инвестиции в край», — подчеркнул он.

Барнаульский аэропорт

В барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

Вторая просьба, так или иначе, тоже касалась транспортного вопроса, а именно Международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова.

Он был построен в 1967 году, а капитальный ремонт последний раз проводился в 1997-м. С тех пор на протяжении более 20-ти лет на взлетно-посадочной полосе проводились только сезонные работы, которые поддерживали ее в рабочем состоянии. Пришло время для серьезной модернизации.

Виктор Томенко Анна Зайкова

«По заключению экспертов она недолго еще сможет принимать суда современных типов самолетов. Нужно строить новую, а уже существующую превратить в рулежную дорожку. И это наиболее оптимальный вариант развития аэродромного хозяйства барнаульского аэропорта», — рассказал Томенко.

Современный хирургический корпус для онкобольных

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Еще одна серьезна проблема края — число случаев онкозаболеваний, которое год от года растет.

Помощь больным онкологией реализуется на Алтае уже много лет. Властями на разных уровнях предпринимаются серьезные меры в этой сфере. И создание существующего онкологического диспансера стало одним из этапов.

Онкологический диспансер. Операция. Диспансер «Надежда».

Томенко отметил, что количество онкобольных требует комплексного лечения, в том числе оперативного.

«Здесь наблюдается дефицит. Часть операций проводится в старом корпусе 1969 года постройки, часть — в новом диспансере. Но нового хирургического корпуса нет», — объяснил губернатор.

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова.

По предварительным оценкам на возведение корпуса понадобиться 3,5−4 млрд рублей. При положительном исходе, здание будет введено в эксплуатацию уже в 2025 году.

Планируется, что новый хирургический корпус будет оборудован современными операционными блоками, реанимационными палатами и палатами для реабилитации.

Защита населения

Быстрый Исток после большого алтайского наводнения. Олег Богданов

Четвертая просьба касалась наводнений. Виктор Томнко выступил с инициативой построить комплекс дамб в Краснощеково для защиты населения от паводков.

Для этого глава региона выступил с инициативой построить комплекс дамб в Каснощеково. Гидротехнические сооружения, протяженностью в 6 км, способны уберечь от наводнений более чем 1,5 тыс. жителей Алтайского края. Предположительно, на их возведение понадобится 500 млн рублей.

Планируется, что возводить дамбы можно будет в 2022—2023 годах.