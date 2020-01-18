Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Четырехметровые сугробы намело в алтайском селе во время снежной бури

Житель села Троицкое «похвалился» сугробами, которые появились в населенном пункте после снежной бури, накрывшей Алтайский край днем 17 января и ночью 18-го, рассказывают в интернет сообществе «Барнаул 22».

Сугробы в селе Троицкое. Алтайский край.
Сугробы в селе Троицкое. Алтайский край.
vk.com/barneos22.

Гигантские сугробы жители обнаружили утром. По их словам, что подтверждается кадрами, теперь сложно в селе найти дороги — интуитивно понятно, что они «где-то в той стороне».

«Вот такие сугробы над нами теперь. Ну, тут метра четыре. Там, наверное, два с половиной точно есть… выше меня всяко», — смеется автор видео.

Согласно данным алтайского Гидрометцентра, штормовое предупреждение объявлено на 17 и 18 января.

Днем и ночью 19 января ожидется небольшой, местами умеренный снег, метели, ветер ночью будет южный, 4−9 м/с с порывами до 18, днем — южный с переходом на западный, 7−12 м/с с порывами до 15−20.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость