Четырехметровые сугробы намело в алтайском селе во время снежной бури

Гигантские сугробы жители обнаружили утром. По их словам, что подтверждается кадрами, теперь сложно в селе найти дороги — интуитивно понятно, что они «где-то в той стороне».
«Вот такие сугробы над нами теперь. Ну, тут метра четыре. Там, наверное, два с половиной точно есть… выше меня всяко», — смеется автор видео.
Согласно данным алтайского Гидрометцентра, штормовое предупреждение объявлено на 17 и 18 января.
Днем и ночью 19 января ожидется небольшой, местами умеренный снег, метели, ветер ночью будет южный, 4−9 м/с с порывами до 18, днем — южный с переходом на западный, 7−12 м/с с порывами до 15−20.