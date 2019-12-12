Четверть россиян боятся потерять работу в 2020 году

26% россиян положительно ответили на вопрос существующей для них угрозе увольнения в скором времени, пишут « Известия » со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.

На вопрос об угрозе увольнения «точно да» и «скорее да» ответили 9% и 17% респондентов соответственно. В годовом выражении показатель вырос на 1%.

33% опрошенных «абсолютно» уверены в том, что не потеряют свою работу, а 30% сомневаются — по их мнению, увольнение, вероятнее всего, не произойдет.

Еще 10% не смогли однозначно ответить на вопрос.

Больше всех сокращения ожидают сотрудники отрасли безопасности, банков, инвестиций и управления персоналом. Наиболее твердыми свои позиции считают работники сфер науки и образования.

Опрос проводился в четвертом квартале 2019 года среди 20,5 тыс. человек.

Трудовая книжка. Скриншот видео youtube.com

Издание со ссылкой на Минтруд отмечает, что по состоянию на 6 ноября, «в ближайшие пару месяцев» российские компании собираются уволить примерно 281 тыс. человек — 0,4% от общего числа рабочей силы в стране (72,2 млн человек).

Согласно октябрьскому опросу HeadHunter, почти каждая десятая компания в 2020 году готовится увольнять работников.