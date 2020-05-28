Четверть россиян считает пандемию коронавируса выдумкой

Еще 9,6% опрошенных считают, что опасность эпидемии преувеличена. <Данные исследования публикует РБК.>

Среди не верящих в эпидемию 43% навещают родственников и 54% респондентов выходят на прогулку. При этом 74% опрошенных из группы скептиков убеждены, что в режиме самоизоляции не было никакой необходимости. Только 18% из тех, кто признает существование эпидемии, навещают своих родственников и менее 12% встречаются с друзьями, пишет bfm.ru.

Среди всех опрошенных 32,4% не согласны с тем, что карантин был необходим, в апреле так считали 15,9% россиян.

Ранее в Новосибирске прошли вечеринки на площади Ленина в центре города и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг». Проверку начали по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

Также значительное число людей отдыхали вечером 23 мая во дворе гостиницы «Центральная», где располагаются несколько заведений общепита.