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Жизнь

Четвертый день в Алтайском крае уменьшается число новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 259 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 190 пациентов, умерло 23 человека, сообщили 25 августа в оперштабе.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Число новых случаев постепенно уменьшается с 21 августа, когда выявили 270 диагнозов. 22 августа их было 267, далее 265 и 262.

Количество летальных исходов ежедневно колеблется на высоком уровне — более 20 случаев в сутки.

По последним данным, в тяжелом состоянии находится 651 человек, 207 из них на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом 2 602 человека и 356 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 68 905 человек. Выздоровели всего 52 488 человек, умерло 4 554 человек пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 81,
  • Бийск — 19,
  • Рубцовск, Славгород — по 10 заболевших,
  • Камень-на Оби — 9,
  • Алейск, Ребрихинский район — по 8 заболевших,
  • Заринск — 7,
  • Локтевский, Павловский — по 6 заболевших,
  • Благовещенский район — 5,
  • Бийский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский район — 4,
  • Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Ельцовский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
  • Залесовский, Заринский, Каменский. Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий, Целинный районы- по 1 заболевшему.
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