Четвертый день в Алтайском крае уменьшается число новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 259 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 190 пациентов, умерло 23 человека, сообщили 25 августа в оперштабе.

Число новых случаев постепенно уменьшается с 21 августа, когда выявили 270 диагнозов. 22 августа их было 267, далее 265 и 262.

Количество летальных исходов ежедневно колеблется на высоком уровне — более 20 случаев в сутки.

По последним данным, в тяжелом состоянии находится 651 человек, 207 из них на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом 2 602 человека и 356 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 68 905 человек. Выздоровели всего 52 488 человек, умерло 4 554 человек пациента.

Новые случаи