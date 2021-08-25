Четвертый день в Алтайском крае уменьшается число новых случаев COVID-19

Число новых случаев постепенно уменьшается с 21 августа, когда выявили 270 диагнозов. 22 августа их было 267, далее 265 и 262.
Количество летальных исходов ежедневно колеблется на высоком уровне — более 20 случаев в сутки.
По последним данным, в тяжелом состоянии находится 651 человек, 207 из них на ИВЛ.
Всего в больницах с коронавирусом 2 602 человека и 356 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 68 905 человек. Выздоровели всего 52 488 человек, умерло 4 554 человек пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 81,
- Бийск — 19,
- Рубцовск, Славгород — по 10 заболевших,
- Камень-на Оби — 9,
- Алейск, Ребрихинский район — по 8 заболевших,
- Заринск — 7,
- Локтевский, Павловский — по 6 заболевших,
- Благовещенский район — 5,
- Бийский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский район — 4,
- Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский, Ельцовский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
- Залесовский, Заринский, Каменский. Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий, Целинный районы- по 1 заболевшему.