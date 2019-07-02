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Четвертый ежегодный полумарафон и праздник бега пройдет в Республике Алтай в августе

10 августа 2019 года в Чемальском районе Республики Алтай в четвертый раз пройдет ежегодный полумарафон и праздник бега «Горный за бег».

Праздник бега «Горный за бег».
Праздник бега «Горный за бег».
Фото: Марина Широких.

Ежегодно, чтобы принять участие в забегах, на Алтай приезжают сотни любителей бега со всей России. В этом году организаторы вновь подготовили для забегов трассу с красивейшими видами, электронную систему хронометража и медаль финишера каждому участнику.

В это году участники праздника бега «Горный за бег» смогу попробовать свои силы на одной из четырех дистанций: 3 км, 5 км, 10 км, 21 км.

Праздник бега «Горный за бег».
Праздник бега «Горный за бег».
Фото: Марина Широких.

К участию в забегах допускаются люди любого возраста, обязательным условием участия является прохождение регистрации на сайте проекта и последующая оплата стартового взноса в размере 500 рублей. Регистрация на забеги продлится до 5 августа.

Старт полумарафона и праздника бега «Горный забег» состоится 10 августа на центральном стадионе села Чемал. Для участников забегов и их болельщиков организаторы готовят развлекательную программу.

Праздник бега «Горный за бег».
Праздник бега «Горный за бег».
Фото: Марина Широких.

Подробную программу стартов, а также карту трассы можно посмотреть на сайте gornyzabeg.tilda.ws

Дата и место: 10 августа 2019 года, Центральный стадион села Чемал

Сайт проекта: gornyzabeg.tilda.ws

Телефоны, по которым вы можете задать любые интересующие вас вопросы: 8−963−578−11−78, 8−913−216−92−98

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